Детские автокресла Britax Romer Dualfix отзывают в РФ из-за возможных проблем с удерживающим устройством

Уточняется, что причиной отзыва детских кресел Britax Romer Dualfix является вероятность того, что в случае столкновения удерживающее устройство может разъединиться с основой автокресла, что грозит травмами пассажиров автомобиля и ребенка, находящегося в автокресле.

«Для того, чтобы определить: попадет ли детское кресло Britax Romer Dualfix под отзыв, необходимо перейти на сайт компании и внести в соответствующем окне серийный номер товара. В случае, если на сайте будет указано, что товар подлежит замене, необходимо зарегистрироваться на сайте. Новый товар будет доставлен через курьерскую службу DHL. Потребителю также будет представлена возвратная накладная. При получении товара надлежащего качества потребителю необходимо запаковать отозванный товар вместе с возвратной накладной и передать его в отделение курьерской службы DHL. В случае наличия у розничного продавца продукции ненадлежащего качества, такая продукция будет заменена в максимально короткие сроки», — указано в сообщении.