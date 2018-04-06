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13:53 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Детские автокресла Britax Romer Dualfix отзывают в РФ из-за возможных проблем с удерживающим устройством

Детские автокресла Britax Romer Dualfix отзывают в России из-за возможных проблем с удерживающим устройством. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва детских автокресел Britax Romer Dualfix. Программа мероприятий представлена “БРИТАКС Ремер Киндерзихерхайт ГмбХ”, являющимся представителем изготовителя продукции ROMER в Российской Федерации. Отзыву подлежат детские кресла Britax Romer Dualfix: Dualifix BR Cosmos Black ZS SB, Dualifix BR Storm Grey ZS SB, Dualifix BR Flame Red ZS SB, Dualifix BR Moonlight Blue ZS SB, Dualifix BR Black Marble ZS SB, Dualifix BR Wine Rose ZS SB, Dualifix BR Ocean Blue ZS SB, Dualifix BR Mineral Purple ZS SB, Dualifix BR Black Thunder ZS SB, Dualifix BR Steel Grey ZS SB, Dualifix BR Chili Pepper ZS SB, Dualifix BR Dark Grape ZS SB), реализованные с 3 ноября 2017 г. по 22 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной отзыва детских кресел Britax Romer Dualfix является вероятность того, что в случае столкновения удерживающее устройство может разъединиться с основой автокресла, что грозит травмами пассажиров автомобиля и ребенка, находящегося в автокресле.

«Для того, чтобы определить: попадет ли детское кресло Britax Romer Dualfix под отзыв, необходимо перейти на сайт компании и внести в соответствующем окне серийный номер товара. В случае, если на сайте будет указано, что товар подлежит замене, необходимо зарегистрироваться на сайте. Новый товар будет доставлен через курьерскую службу DHL. Потребителю также будет представлена возвратная накладная. При получении товара надлежащего качества потребителю необходимо запаковать отозванный товар вместе с возвратной накладной и передать его в отделение курьерской службы DHL. В случае наличия у розничного продавца продукции ненадлежащего качества, такая продукция будет заменена в максимально короткие сроки», — указано в сообщении.

Отмечается, что все работы в рамках данной отзывной кампании будут бесплатными для заказчиков и потребителей.

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