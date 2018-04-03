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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

В МНС рассказали, какие нормы могут войти в обновленный Налоговый кодекс

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На очередном заседании межведомственной рабочей группы, готовящей предложения о комплексной корректировке Налогового кодекса, рассмотрены вопросы принудительного исполнения налоговых обязательств, взыскания пеней, а также зачета и возврата плательщикам излишне уплаченных сумм налогов.

Источник: БЕЛТА

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

«Межведомственная рабочая группа, готовящая предложения о комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, продолжила свою работу. В этот раз работа началась с анализа положений статьи 58 “Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика (иного обязанного лица) — организации” Налогового кодекса. Как подчеркнули члены межведомственной рабочей группы, вопросы дебиторской задолженности являются важными для всех, а потому заслуживают особого внимания», — пояснили в МНС.

По итогам рассмотрения всех предложений решено проработать вопрос о включении в Налоговый кодекс нормы о необращении взыскания на дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности.

При необходимости эксперты налоговой службы дополнительно проработают особенности такой нормы.

Кроме того, в Налоговом кодексе будет предусмотрено право плательщиков представлять информацию по установленной МНС форме о наличии дебиторской задолженности у плательщика — организации.

С целью корректировки статьи 59 «Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица)» было предложено отредактировать норму о последовательности взыскания налогов, сборов (пошлин), пени за счет имущества плательщиков — физических лиц для повышения эффективности такого взыскания.

При рассмотрении статьи 60 «Зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени» значительное внимание члены межведомственной рабочей группы уделили сокращению сроков, установленных для целей применения положений, содержащихся в этой статье. В частности, предложено сократить сроки, предусмотренные Налоговым кодексом для зачета излишне уплаченных платежей в бюджет.

Для корректировки статьи 63 «Налоговая декларация (расчет)» дополнительно будут рассмотрены вопросы о целесообразности выделения в отдельную главу Налогового кодекса положений, регулирующих налоговые правоотношения для реорганизуемых организаций (прекращающих деятельность индивидуальных предпринимателей).

В заседании приняли участие эксперты республиканских и местных органов госуправления, белорусского парламента, контролирующих органов, а также бизнес-объединений, в том числе Ассоциации налогоплательщиков, и субъектов хозяйствования.

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