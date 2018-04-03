Минский Комаровский рынок не будет работать 10 апреля
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Комаровский рынок не будет работать 10 апреля. Такая информация размещена на сайте торгового предприятия, сообщает БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский Комаровский рынок не будет работать 10 апреля. Такая информация размещена на сайте торгового предприятия, сообщает БЕЛТА.
Это связано с комплексным ремонтом трансформаторной подстанции (ТП-4673) и отсутствием электроэнергии.
Администрация рынка принесла извинения покупателям за временные неудобства.
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