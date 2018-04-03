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20:33 (мск), источник: Zakon.kz

Дома выше пяти этажей в Алгабасе больше строить не будут

Отказаться от высоток власти Алматы решили после того, как одна из девятиэтажек полтора года назад накренилась на 40 сантиметров.

Источник: Zakon.kz

В печально известном алматинском микрорайоне Алгабас больше не будут строить дома выше пяти этажей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

К такому решению власти пришли спустя полтора года после того, как здесь накренились сразу несколько новостроек. Высотки экстренно принялись укреплять. Таких в микрорайоне чиновники насчитали сразу 9. При этом жители заявляют, что по-прежнему в квартирах слышен странный гул и треск.

Девятиэтажки в микрорайоне Алгабас стали последними в своём роде. Отныне возводить дома выше пяти этажей здесь больше не будут. Отказаться от высоток власти Алматы решили после того, как одна из девятиэтажек полтора года назад накренилась на 40 сантиметров.

Кайыржан Жаксымбетов, заместитель акима Алатауского района г. Алматы:

— Алгабас-6 — по ПСД там был вопрос насчет грунта, потому что грунт там был не очень. Поэтому там и стоял вопрос о строительстве домов не выше пяти этажей. Это будет теперь рассматриваться при строительстве и проектировании.

Просадочный грунт стал одной из причин отказаться от строительства девятиэтажек в новом микрорайоне. Именно из-за него поочередно накренились девять новостроек в микрорайоне Алгабас-6. А жильцов некоторых домов пришлось и вовсе срочно эвакуировать под покровом ночи.

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Чиновники намерены проверить на прочность все без исключения строения, даже те, которые были возведены несколько лет назад. Впрочем, жители укрепленных домов по-прежнему жалуются на треск и странный гул в квартирах.

Муратбек Слямбек, местный житель:

— Дома все равно кривые, вот 141 и 142 там и 136 стоит — все отошли назад. Страшно, конечно, жить в них. Надо было раньше запрещать строить девятиэтажки здесь, а не сейчас. Тут весь грунт — сплошной песок, как только дождь идет, все растекается и превращается в жижу, и дома потом проседают.

За накренившийся дом в микрорайоне Алгабас-6 никого из чиновников не наказали. Не стали лишать лицензии и строительную компанию, которая возводила ту самую опасную девятиэтажку. Пока же в ней никто не живет. Сейчас власти решают, кому после капремонта достанется новостройка.

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