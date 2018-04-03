Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси
В банке рассчитывают на повышение уровня жизни в республике, но предупреждают — для этого нужны структурные изменения.
В банке рассчитывают на повышение уровня жизни в республике, но предупреждают — для этого нужны структурные изменения.
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Всемирный банк утвердил новую рамочную стратегию партнерства для Беларуси на период с 2018 по 2022 годы, сообщили Sputnik в представительстве банка.
В основе нового документа — развитие инфраструктуры и повышение в республике качества социальных услуг, а также укрепление в стране частного сектора.
«Устойчивое повышение уровня жизни в Республике Беларусь требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты», — заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.
Он также отметил, что Всемирный банк стремится, чтобы качество жизни обычных белорусских граждан повышалось: то есть увеличивалось в частном секторе количество рабочих мест, улучшалось качество здравоохранения в стране и развивалась инфраструктура, способствующая росту экономики государства.
По словам Кремера, банк в ближайшую пятилетку сосредоточится в Беларуси на трех направлениях:
Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, с того времени ей было предоставлено 1,7 миллиарда долларов США кредитных ресурсов, а также 31 миллион долларов на реализацию различных программ, в том числе грантов. Сейчас инвестиционный портфель банка в республике включает восемь проектов на сумму почти 790 миллионов долларов.
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