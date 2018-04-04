Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана
Узбекистан со 2 апреля 2018 года возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана. Об этом сообщило агентство «Ховар».
Узбекистан со 2 апреля 2018 года возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана. Об этом сообщило агентство «Ховар».
Агентство отмечает, что линия электропередачи с подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан) была поставлена под напряжение.
Узбекистан и Таджикистан прекратили взаимные поставки электроэнергии в 2009 году. Тогда Узбекистан вышел из единой энергосистемы Центральной Азии.
Страны подписали соглашение о взаимопоставках электроэнергии в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан
АО «Узбекэнерго» ранее сообщало, что Узбекистан и Таджикистан договорились о поставке электрической энергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт.ч в период вегетации 2018 года.
Компания заявила, что Узбекистан и Таджикистан дополнительно проведут переговоры по поставкам электрической энергии на зимний период 2018/2019 гг.
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