Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана

Источник: Uzdaily.uz

Агентство отмечает, что линия электропередачи с подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан) была поставлена под напряжение.

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Узбекистан и Таджикистан прекратили взаимные поставки электроэнергии в 2009 году. Тогда Узбекистан вышел из единой энергосистемы Центральной Азии.

Страны подписали соглашение о взаимопоставках электроэнергии в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 9—10 марта 2018 года.

АО «Узбекэнерго» ранее сообщало, что Узбекистан и Таджикистан договорились о поставке электрической энергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт.ч в период вегетации 2018 года.