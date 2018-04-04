Первый энергоблок Туракурганской ТЭС будет введен в строй в 2019 г
Первый энергоблок Туракурганской теплоэлектростанции будет введен в строй в декабре 2019 года. Об этом сообщило агентство УзА.
Первый энергоблок Туракурганской теплоэлектростанции будет введен в строй в декабре 2019 года. Об этом сообщило агентство УзА.
При этом вторая очередь проекта будет введена в марте 2020 года. Стоимость проекта составляет $1,195 млрд.
К настоящему времени уже построены ведущая к объекту дорога и системы коммуникации, двухэтажное здание для дирекции, сооружения службы пожарной безопасности, бетонный завод производственной мощностью 120 кубометров продукции в час, а также ряд других вспомогательных хозяйственных сооружений.
По итогам тендерного конкурса по финансированию строительства ТЭС на основе инвестиционной программы оказание консалтинговой помощи проекту будет осуществляться японской компанией TEPSKO. С данной компанией заключен договор на $18,338 млн.
Кроме того, в международном тендере в качестве главного подрядчика победу одержал японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems. С данной компанией заключен договор на $749,43 млн.
С 1 января 2017 года в
Напомним, что Узбекистан начал реализацию проекта по строительству Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт в августе 2015 года. Проект предусматривает строительство электростанции с производством до 7 млрд. кВтч электроэнергии в год.
Проект финансируется за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере $704 млн., кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в сумме $300 млн. и собственных средств АО «Узбекэнерго».
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