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00:36 (мск), источник: Uzdaily.uz

Первый энергоблок Туракурганской ТЭС будет введен в строй в 2019 г

Первый энергоблок Туракурганской теплоэлектростанции будет введен в строй в декабре 2019 года. Об этом сообщило агентство УзА.

Источник: Uzdaily.uz

При этом вторая очередь проекта будет введена в марте 2020 года. Стоимость проекта составляет $1,195 млрд.

К настоящему времени уже построены ведущая к объекту дорога и системы коммуникации, двухэтажное здание для дирекции, сооружения службы пожарной безопасности, бетонный завод производственной мощностью 120 кубометров продукции в час, а также ряд других вспомогательных хозяйственных сооружений.

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По итогам тендерного конкурса по финансированию строительства ТЭС на основе инвестиционной программы оказание консалтинговой помощи проекту будет осуществляться японской компанией TEPSKO. С данной компанией заключен договор на $18,338 млн.

Кроме того, в международном тендере в качестве главного подрядчика победу одержал японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems. С данной компанией заключен договор на $749,43 млн.

С 1 января 2017 года в строительно-монтажных работах активно участвует и вспомогательный подрядчик — инженерные и технические специалисты турецкой компании «Сalik enerji».

Напомним, что Узбекистан начал реализацию проекта по строительству Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт в августе 2015 года. Проект предусматривает строительство электростанции с производством до 7 млрд. кВтч электроэнергии в год.

Проект финансируется за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере $704 млн., кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в сумме $300 млн. и собственных средств АО «Узбекэнерго».

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