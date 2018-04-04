Первый энергоблок Туракурганской ТЭС будет введен в строй в 2019 г

Источник: Uzdaily.uz

При этом вторая очередь проекта будет введена в марте 2020 года. Стоимость проекта составляет $1,195 млрд.

К настоящему времени уже построены ведущая к объекту дорога и системы коммуникации, двухэтажное здание для дирекции, сооружения службы пожарной безопасности, бетонный завод производственной мощностью 120 кубометров продукции в час, а также ряд других вспомогательных хозяйственных сооружений.

Читайте также Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана

По итогам тендерного конкурса по финансированию строительства ТЭС на основе инвестиционной программы оказание консалтинговой помощи проекту будет осуществляться японской компанией TEPSKO. С данной компанией заключен договор на $18,338 млн.

Кроме того, в международном тендере в качестве главного подрядчика победу одержал японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems. С данной компанией заключен договор на $749,43 млн.

С 1 января 2017 года в строительно-монтажных работах активно участвует и вспомогательный подрядчик — инженерные и технические специалисты турецкой компании «Сalik enerji».

Напомним, что Узбекистан начал реализацию проекта по строительству Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт в августе 2015 года. Проект предусматривает строительство электростанции с производством до 7 млрд. кВтч электроэнергии в год.