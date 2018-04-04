Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни

Источник: РИА "Новости"

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Также программа предполагает и внедрение роботов, которые будут собирать пробы почв. Такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур.

Сумму, которую необходимо будет выделить на реализацию программы, в Минсельхозе не назвали. Однако, аграриям обещают возместить часть затрат на закупку программного обеспечения и спецтехники.