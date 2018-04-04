«Транснефть» дистанцировалась от «Суммы»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне уголовных дел, возбужденных против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, «Транснефть» попыталась дистанцироваться от возможных проблем с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), который эти компании контролируют через паритетное СП. «Транснефть» приостановила сделку по выкупу доли «Суммы» в НМТП и предложила сделать председателем совета директоров порта госпредставителя. По мнению источников «Ъ», монополия акцентирует отсутствие намерений получить контроль над активом, добровольно препоручая государству роль арбитра.

«Транснефть» 3 апреля сообщила, что приостановила «в связи с последними событиями» переговоры с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова о покупке доли в НМТП, но сохранила «интерес к увеличению доли в акционерном капитале» компании.



«Последними событиями», вызвавшими приостановку сделки, следует считать санкционированный судом 31 марта арест совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главы компании «Интэкс» Артура Максидова, которых обвинили в хищениях, растрате и организации преступного сообщества (о версии следствия подробнее см. «Ъ» от 31 марта и 2 апреля). Вчера «Транснефть» также опровергла появившуюся в Znak.com версию о том, что «Сумма» запросила за долю в НМТП (паритетное СП группы и «Транснефти» Novoport Holding Ltd владеет 50,1% акций НМТП) $1,8 млрд, что в 2,5 раза выше рынка. Как писало это СМИ со ссылкой на источник, глава «Транснефти» Николай Токарев посетовал на это на встрече с Владимиром Путиным. В «Транснефти» заявили, что эта цифра «родилась в богатом воображении людей, не знакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».

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Напомним, что о готовности выйти из НМТП «Сумма» сигнализировала в феврале, «Транснефть» виделась наиболее вероятным покупателем доли в Novoport, а в конце февраля сделку одобрила ФАС. В марте совет директоров монополии поручил завершить переговоры с «Суммой» о сделке на «приемлемых условиях».



В «Транснефти» добавили, что на внеочередном собрании акционеров НМТП 13 апреля, где должны избрать новый состав совета директоров, монополия будет рекомендовать избрать председателем совета представителя государства. Речь идет уже о второй попытке провести внеочередное собрание, первое 5 марта не состоялось из-за отсутствия кворума. При этом состав кандидатов в совет в обоих случаях не полностью представлял состав акционеров: список кандидатур не смог сформировать владелец 50,1% акций НМТП Novoport Holding Ltd (паритетное СП группы «Сумма» и «Транснефти»). В «Сумме» тогда объясняли, что не могут этого сделать из-за правительственного поручения заключить новое акционерное соглашение.

В итоге кандидатов в совет директоров НМТП выдвинули «Транснефть-Сервис» (структура «Транснефти», владеет 10,5% акций НМТП) и Росимущество (20% акций). От «Транснефть-Сервиса» выдвинуто пятеро: гендиректор НМТП Сергей Киреев и топ-менеджеры «Транснефти» — первый вице-президент Максим Гришанин, вице-президенты Сергей Андронов и Рашид Шарипов, замдиректора департамента Николай Платонов. Росимущество предложило главу агентства Дмитрия Пристанскова и директора департамента Минтранса Александра Тихонова. Сейчас у государства в НМТП есть избираемый представитель (господин Пристансков) и назначаемый (помощник президента РФ Игорь Левитин, представляет государство как владельца «золотой акции»).



Заметим, что история отношений «Суммы» и «Транснефти» в НМТП не всегда была бесконфликтной, но в последние месяцы, начиная с созыва в декабре Novoport первого внеочередного собрания акционеров, они виделись скорее консенсусом. В «Транснефти» говорят, что сейчас видят «свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта», в «Сумме» и Росимуществе не предоставили комментарии.

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