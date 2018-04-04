Амурский судостроительный завод посетил президент ОСК

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе прошло совещание по вопросам развития производственной системы судостроения. Его провёл президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь АСЗ Марина Радаева, главе корпорации доложили о ходе работы над двумя грузопассажирскими паромами, которые корабелы города Юности строят для линии Ванино-Холмск. Специально под суда этого проекта на заводе оптимизировали процесс изготовления секций.

— Очень важно, чтобы наш самый дальний завод не чувствовал себя обделенным вниманием корпорации, — заявил Алексей Рахманов. — Завод переживает процесс трансформации производства из военного в гражданское скорее на ментальном уровне, ведь технически военные и гражданские заказы мало отличаются. Завод строился для производства подводных лодок, у него есть своя специфика в том, как организованы стапельные цеха. Задачи предстоит решать гораздо глубже и технически сложнее, чем те, что мы видим на других заводах корпорации. Внедряемая производственная система судостроения подходит для решения нестандартных и сложных задач и увеличит результативность производства на порядок, а то и выше. Главное — научиться строить гражданские суда качественно, в срок и в соответствии с бюджетом.