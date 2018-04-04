Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Какими выросли дети-звезды «Ералаша»
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор» и повел 3-0 в серии
Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Акции в память о погибших в Кемерово
04:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Амурский судостроительный завод посетил президент ОСК

Алексей Рахманов заявил о внедрении на АСЗ новой производственной системы судостроения.

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе прошло совещание по вопросам развития производственной системы судостроения. Его провёл президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь АСЗ Марина Радаева, главе корпорации доложили о ходе работы над двумя грузопассажирскими паромами, которые корабелы города Юности строят для линии Ванино-Холмск. Специально под суда этого проекта на заводе оптимизировали процесс изготовления секций.

 — Очень важно, чтобы наш самый дальний завод не чувствовал себя обделенным вниманием корпорации, — заявил Алексей Рахманов. — Завод переживает процесс трансформации производства из военного в гражданское скорее на ментальном уровне, ведь технически военные и гражданские заказы мало отличаются. Завод строился для производства подводных лодок, у него есть своя специфика в том, как организованы стапельные цеха. Задачи предстоит решать гораздо глубже и технически сложнее, чем те, что мы видим на других заводах корпорации. Внедряемая производственная система судостроения подходит для решения нестандартных и сложных задач и увеличит результативность производства на порядок, а то и выше. Главное — научиться строить гражданские суда качественно, в срок и в соответствии с бюджетом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как поменять подаренный сертификат на деньги рассказал хабаровский эксперт
Льготные билеты в Хабаровском крае закончились и появились
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Четыре человека ранены в результате стрельбы в офисе Youtube
Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь