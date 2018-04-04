Во Владивостоке выявляют незаконные перепланировки

Источник: Агентство «Москва»

С начала этого года специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели больше 100 проверок по перепланировкам. 23-м владельцам помещений направлены предписания о необходимости вернуть прежнюю планировку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Чаще всего о сносах стен, расширении санузлов и организации проходов в несущих стенах специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание исправить ситуацию и выписывается штраф. Если гражданин не исполняет предписание и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется регулярно оплачивать штрафы.

В то же время существует масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Для этого нужно представить ряд документов в любой из многофункциональных центров Владивостока. Среди них проект перепланировки, подготовленный специализированной проектной организацией, правоустанавливающие документы на квартиру, технический паспорт и заявление. Но нужно помнить, что любая перепланировка не должна нести угрозу конструкциям дома и соседним квартирам.