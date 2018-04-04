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04:09 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке выявляют незаконные перепланировки

Владельцам выносятся предписания исправить ситуацию и выписывается штраф.

Источник: Агентство «Москва»

С начала этого года специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели больше 100 проверок по перепланировкам. 23-м владельцам помещений направлены предписания о необходимости вернуть прежнюю планировку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Чаще всего о сносах стен, расширении санузлов и организации проходов в несущих стенах специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание исправить ситуацию и выписывается штраф. Если гражданин не исполняет предписание и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется регулярно оплачивать штрафы.

В то же время существует масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Для этого нужно представить ряд документов в любой из многофункциональных центров Владивостока. Среди них проект перепланировки, подготовленный специализированной проектной организацией, правоустанавливающие документы на квартиру, технический паспорт и заявление. Но нужно помнить, что любая перепланировка не должна нести угрозу конструкциям дома и соседним квартирам.

«Если вы планируете что-то в своей квартире поменять и это “что-то” масштабнее, чем просто замена обоев или ламината, то можно заранее поинтересоваться, возможно ли это, рассказал Григорий Пейхвассер, начальник управления жилфонда администрации Владивостока. Это касается и перевода помещения из жилого в нежилое, когда на первых этажах размещают магазины, парикмахерские и другие объекты. Всё нужно делать по закону, и сегодня для этого есть все возможности».

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