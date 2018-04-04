Во Владивостоке выявляют незаконные перепланировки
Владельцам выносятся предписания исправить ситуацию и выписывается штраф.
Владельцам выносятся предписания исправить ситуацию и выписывается штраф.
С начала этого года специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели больше 100 проверок по перепланировкам. 23-м владельцам помещений направлены предписания о необходимости вернуть прежнюю планировку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Чаще всего о сносах стен, расширении санузлов и организации проходов в несущих стенах специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание исправить ситуацию и выписывается штраф. Если гражданин не исполняет предписание и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется регулярно оплачивать штрафы.
«Если вы планируете
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