Вредителей нашли на судне под панамским флагом в Хабаровском крае

На судне Africa Pride, которое ходит под флагом Панамы, обнаружили 100 килограммов маша, зараженного четырехпятнистой зерновкой, и 200 кило сои с другим карантинным объектом — китайской зерновкой. Эти виды жуков способны уничтожать до 75% урожая как в поле, так и в хранилищах.