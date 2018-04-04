Вредителей нашли на судне под панамским флагом в Хабаровском крае
На иностранном корабле, который прибыл из Китая в порт Ванино Хабаровского края, специалисты Россельхознадзора нашли продукты питания с опасными вредителями растений.
На иностранном корабле, который прибыл из Китая в порт Ванино Хабаровского края, специалисты Россельхознадзора нашли продукты питания с опасными вредителями растений.
На судне Africa Pride, которое ходит под флагом Панамы, обнаружили 100 килограммов маша, зараженного четырехпятнистой зерновкой, и 200 кило сои с другим карантинным объектом — китайской зерновкой. Эти виды жуков способны уничтожать до 75% урожая как в поле, так и в хранилищах.
На время стоянки судна опасный продуктовый запас поместили в изолированную рефкамеру. Вынос продуктов на берег запрещен, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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