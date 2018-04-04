В Новосибирске подали иски о банкротстве владельцев «ПТК-30»

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В Новосибирск подали иски о банкротстве владельцев «ПТК-30», об этом свидетельствуют данные на сайте Арбитражного суда НСО.

Компания ООО Торговая компания «Химметалл», подала иски о банкротстве директора ООО «ПТК-30» Антона Коновалова и гендиректора группы «ПТК-30» Владимира Коновалова.

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Заявление было подано 2 апреля. Другая информация по делу отсутствует.

Напомним, директора компании задержали в конце октября 2017 года. Следственный комитет обвинил директора «ПТК-30» Антона Коновалова в коммерческом подкупе. В отношении господина Коновалова возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.

В июне 2017 года к подозреваемому обратился участник долевого строительства, чтобы получить согласие на оформление переуступки прав на квартиру на улице Волховской в Ленинском районе. На протяжении нескольких месяцев дольщик и подозреваемый вели переговоры. 39-летний директор компании требовал 1,5 млн рублей за подписание документов. Дольщик обратился в правоохранительные органы. Мужчину задержали после получения денег от дольщика.

Компания «ПТК-30» оказалась в центре скандала после акций протеста сотрудников — рабочие забирались на кран, требуя выплаты зарплаты. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.

В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.