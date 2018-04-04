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08:16 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко изменит стиль работы в аграрной отрасли

Глава государства анонсировал изменения в стиле работы в сельскохозяйственной отрасли, которые затронут и населенные пункты, и сам уклад производства на селе.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил на совещании по сельскому хозяйству ключевые направления работы: создание «деревни будущего», борьба с коррупцией и новые подходы к деятельности во всей отрасли.

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Стиль работы изменится

Президент потребовал от аграриев изменить свой стиль работы и начать приспосабливаться к условиям, которые диктует время. Новые кадры нуждаются в обучении, но оно должно приносить пользу. Сам обучающий процесс в ходе посевной и уборочной должен вестись на месте.

Глава аграрного ведомства Леонид Заяц полностью согласился с президентом в том, что село сегодня нуждается в качественном развитии.

Заяц полагает, что аграриям нужно повышать свою эффективность, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках. Сейчас же развитие сельскохозяйственного сектора сковано недоработками в земледелии, что в свою очередь сказывается на заготовке кормов на всем животноводстве.

Министр надеется принять в текущем году все меры, чтобы каждая сельскохозяйственная культура стала приносить прибыль, потому что, на его взгляд, все возможности для этого есть.

Коррупционерам пощады не будет

Лукашенко конкретно обозначил перед руководителями аграрной отрасли, что наказание за коррупцию ждет всех неизбежно, начиная от глав райисполкомов и заканчивая премьер-министром.

«Мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищений и прочих вопросов. И пощады вы не ждите!» — добавил белорусский президент.

По его словам, лучше оставаться нищим, но быть свободным человеком, чем обогатиться, но в итоге оказаться в местах не столь отдаленных.

Лукашенко призвал контролирующие органы навести порядок и в сфере закупок. По его мнению, посредники должны быть при этом исключены полностью, особенно когда это касается закупок на внутреннем рынке.

«Деревни будущего» — как Копысь

Президент считает, что нельзя возродить село полностью, не остановив оттуда отток людей и молодых специалистов. Для этого на селе должны быть созданы условия, ничем не уступающие городским.

Лукашенко поручил правительству выработать совместно с областями проект реализации концепции «деревни будущего», но с учетом региональных особенностей.

По его мнению, в каждом селе или агрогородке должны быть созданы достойные условия — там необходимо сделать качественные дороги, обеспечить население чистой водой и даже высокоскоростным интернетом.

Глава государства особо отметил, что престиж сельской жизни и работы в агросекторе может создать только сочетание современных технологий и красоты белорусской природы, которые вместе смогут создать моду на собственный дом и участок в деревне.

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