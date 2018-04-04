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08:08 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам найти работу сложнее, чем другим жителям Сибири

В среднем на одну вакансию приходится более 6 кандидатов.

Омичам найти работу сложнее, чем другим жителям Сибири. Об этом сообщает пресс-служба портала HeadHunter.

Эксперты проанализировали рынок вакансий в Сибирском федеральном округе и выяснили, что в среднем на одну вакансию претендует 5,8 кандидатов. При этом сложнее всего найти работу соискателям из Омска. В нашем годе на одно место в среднем претендуют сразу 6,4 кандидата. Аналогичная ситуация с работой сложилась и в Кемерове. Проще всего найти работу жителям Красноярска и Барнаула. В этих городах на одно предложение приходится 5,1 резюме.

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«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели — сотрудников. Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно», — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО.

Отметим, что сложнее всего найти работу студентам и людям, которые только начинают строить свою карьеры (16,1 резюме на одно место) и государственным служащим (18,5).

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