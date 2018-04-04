В Казахстане могут заблокировать Telegram

По его словам, компании Telegram направлено предписание о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению материалов ДВК либо ограничению доступа к ним с территории Казахстана.

— На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки, — заявил Абаев.