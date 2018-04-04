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08:03 (мск), источник: 365info.kz

В Казахстане могут заблокировать Telegram

Если Telegram не удалит материалы экстремистского движения «Демократический выбор Казахстана», мессенджер будет заблокирован на территории республики.

Об этом РИА Новости сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

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По его словам, компании Telegram направлено предписание о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению материалов ДВК либо ограничению доступа к ним с территории Казахстана.

 — На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки, — заявил Абаев.

Ранее Есильский районный суд Астаны признал движение «Демократический выбор Казахстана», возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, экстремистским. Распространение материалов ДВК грозит уголовной ответственностью.

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