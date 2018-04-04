В Казахстане могут заблокировать Telegram
Если Telegram не удалит материалы экстремистского движения «Демократический выбор Казахстана», мессенджер будет заблокирован на территории республики.
Если Telegram не удалит материалы экстремистского движения «Демократический выбор Казахстана», мессенджер будет заблокирован на территории республики.
Об этом РИА Новости сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
По его словам, компании Telegram направлено предписание о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению материалов ДВК либо ограничению доступа к ним с территории Казахстана.
— На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки, — заявил Абаев.
Ранее Есильский районный суд Астаны признал движение «Демократический выбор Казахстана», возглавляемое беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, экстремистским. Распространение материалов ДВК грозит уголовной ответственностью.
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