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08:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В отношении перевозчиков в Челябинске возбуждено дело за синхронное повышение цен

Челябинское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении 31 перевозчика на маршрутных такси в Челябинске, которые в конце ноября 2017 года синхронно увеличили цены на проезд с 23 до 25 рублей. По предварительной информации, они заключили антиконкурентное соглашение на повышение стоимости проезда.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, жители и управление транспорта администрации города обратились в антимонопольную службу с заявлениями на перевозчиков. Те, в свою очередь, объяснили повышение цены ростом затрат на страхование, ГСМ и техническое обслуживание автотранспортных средств.

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Челябинские перевозчики дважды в 2017 году повышали стоимость проезда — с 20 до 23 рублей и с 23 до 25 рублей. Рост только в последнем случае составил 8,6% (за год — 25%) при уровне годовой инфляции 2,5%.

Более того, антимонопольной службой уже установлено, что 27 из 31 перевозчика вообще не имели свидетельства, подтверждающего право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту.

В УФАС напомнили, что только администрация может определять маршруты с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии разрешительных документов могут самостоятельно устанавливать цены на проезд на маршрутах по нерегулируемым тарифам. При этом действия таких перевозчиков не должны противоречить требованиям антимонопольного законодательства, запрещающего заключать антиконкурентные соглашения.

Сегодня Челябинское УФАС России на заседании комиссии детально изучит и проанализирует действия перевозчиков и примет соответствующее решение.

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