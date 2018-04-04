Новый зоопарк: Отставание от графика сократили
Отставание от графика сокращено до 78 дней. Возможно, новый зоопарк пермяки смогут оценить в следующем году.
Отставание от графика сокращено до 78 дней. Возможно, новый зоопарк пермяки смогут оценить в следующем году.
В Перми побывал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони. В компании он курирует вопросы капитального строительства, а потому не сложно догадаться о цели визита
Отставание от графика сокращено до 78 дней. Чтобы выправить ситуацию, генеральный подрядчик, компания «РЖД-Строй», принял соответствующие меры — увеличено количество строителей и техники.
О том, как идёт работа, где и каких животных планируется разместить, рассказали главе региона Максиму Решетникову и Олегу Тони, заместителю генерального директора РЖД по строительному комплексу.
На данный момент именно зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе». Это действительно интересно, говорят пермяки, которые живут по соседству, и наблюдают, как идёт строительство.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Внушает оптимизм, что у нас есть очень мощный подрядчик, который действительно всё развернул, мощности есть, люди есть, то, что у нас сейчас до конца понимание полное самого проекта».
Также Максим Решетников и Олег Тони обсудили варианты строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Есть несколько вариантов, их надо проработать и выбрать оптимальный.
Олег Тони, заместитель генерального директора по строительному комплексу ОАО «РЖД»: «Мы действительно сейчас имеем три варианта, из которых считаем, что два имеют право на жизнь, и какой из них будет реализован, должны показать деньги и экономика».
Предполагается, что новый зоопарк площадью 25 гектаров сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.