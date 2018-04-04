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08:20 (мск), источник: Вести - Пермь

Новый зоопарк: Отставание от графика сократили

Отставание от графика сокращено до 78 дней. Возможно, новый зоопарк пермяки смогут оценить в следующем году.

Источник: Вести - Пермь

В Перми побывал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони. В компании он курирует вопросы капитального строительства, а потому не сложно догадаться о цели визита топ-менеджера. Первым пунктом визита стала стройка нового Пермского зоопарка. Также представитель РЖД привез новости о так называемом северном железнодорожном обходе Перми, который нужен, чтобы убрать ветку с набережной.

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Отставание от графика сокращено до 78 дней. Чтобы выправить ситуацию, генеральный подрядчик, компания «РЖД-Строй», принял соответствующие меры — увеличено количество строителей и техники.

О том, как идёт работа, где и каких животных планируется разместить, рассказали главе региона Максиму Решетникову и Олегу Тони, заместителю генерального директора РЖД по строительному комплексу.

На данный момент именно зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе». Это действительно интересно, говорят пермяки, которые живут по соседству, и наблюдают, как идёт строительство.

Строительство разделили на очереди и этапы. Это возведение зданий и сооружений, тематизация, создание ландшафта, типичного для среды обитания животных, получение одобрения европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Затем переезд со старого места и приобретение новых питомцев для зоопарка.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Внушает оптимизм, что у нас есть очень мощный подрядчик, который действительно всё развернул, мощности есть, люди есть, то, что у нас сейчас до конца понимание полное самого проекта».

Также Максим Решетников и Олег Тони обсудили варианты строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Есть несколько вариантов, их надо проработать и выбрать оптимальный.

Олег Тони, заместитель генерального директора по строительному комплексу ОАО «РЖД»: «Мы действительно сейчас имеем три варианта, из которых считаем, что два имеют право на жизнь, и какой из них будет реализован, должны показать деньги и экономика».

Что касается открытия нового зоопарка, планируется, что пермяки и гости города смогут оценить его в следующем году.

Предполагается, что новый зоопарк площадью 25 гектаров сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год.

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