40 млн рублей потратят власти Ростова на ливневки

Подрядчик обязан будет на протяжении 2018 года чистить водопропускные трубы и промывать водопроводы. Ему необходимо будет также заменить более 3000 старых чугунных люков на новые, обновить дождеприёмники и смонтировать новые с аварийным сбросом воды.