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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти все отремонтированные дороги Волгограда успешно пережили зиму

В Волгограде завершились проверочные обследования магистралей, восстановленных в предыдущие годы и находящихся на гарантийном контроле.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в ходе осмотра дорожных объектов специалисты обращали внимание на состояние дорожного покрытия, а также прилегающую дорожную инфраструктуру. Более 99% дорожного полотна, отремонтированного в 2015 — 2017 годах, успешно пережили очередную зиму, а выявленные дефекты подрядчики устранят по гарантии. К примеру, на проспекте Жукова, где было отремонтировано 136 тысяч квадратных метров дороги, площадь дефектов составила всего около 300 квадратных метров.

При этом комиссия отметила, что выявленные точечные дефекты возникли на стыках и примыканиях с прилегающими дорогами и люками подземных коммуникаций.

С наступлением благоприятной погоды дорожники устранят выявленные дефекты, а затем пройдет повторный комиссионный осмотр. На некоторых участках сразу после выявления дефектов для обеспечения безопасного проезда транспорта дефекты дорожного полотна оперативно устраняют муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость этих работ будет взыскана в рамках гарантийных обязательств с подрядной организации.

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