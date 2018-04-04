Почти все отремонтированные дороги Волгограда успешно пережили зиму
В Волгограде завершились проверочные обследования магистралей, восстановленных в предыдущие годы и находящихся на гарантийном контроле.
В Волгограде завершились проверочные обследования магистралей, восстановленных в предыдущие годы и находящихся на гарантийном контроле.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в ходе осмотра дорожных объектов специалисты обращали внимание на состояние дорожного покрытия, а также прилегающую дорожную инфраструктуру. Более 99% дорожного полотна, отремонтированного в 2015 — 2017 годах, успешно пережили очередную зиму, а выявленные дефекты подрядчики устранят по гарантии. К примеру, на проспекте Жукова, где было отремонтировано 136 тысяч квадратных метров дороги, площадь дефектов составила всего около 300 квадратных метров.
При этом комиссия отметила, что выявленные точечные дефекты возникли на стыках и примыканиях с прилегающими дорогами и люками подземных коммуникаций.
С наступлением благоприятной погоды дорожники устранят выявленные дефекты, а затем пройдет повторный комиссионный осмотр. На некоторых участках сразу после выявления дефектов для обеспечения безопасного проезда транспорта дефекты дорожного полотна оперативно устраняют муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость этих работ будет взыскана в рамках гарантийных обязательств с подрядной организации.
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