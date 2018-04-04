Почти все отремонтированные дороги Волгограда успешно пережили зиму

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в ходе осмотра дорожных объектов специалисты обращали внимание на состояние дорожного покрытия, а также прилегающую дорожную инфраструктуру. Более 99% дорожного полотна, отремонтированного в 2015 — 2017 годах, успешно пережили очередную зиму, а выявленные дефекты подрядчики устранят по гарантии. К примеру, на проспекте Жукова, где было отремонтировано 136 тысяч квадратных метров дороги, площадь дефектов составила всего около 300 квадратных метров.

При этом комиссия отметила, что выявленные точечные дефекты возникли на стыках и примыканиях с прилегающими дорогами и люками подземных коммуникаций.