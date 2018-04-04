Подрядчик реконструкции Высокого моста: горшки — это временное решение

Источник: Новый Калининград

«Это временное решение для того, чтобы закрыть крепежные болты. В четверг они [горшки] будут заменены на постоянные металлические конструкции», — сообщили к компании.

Напомним, ранее стало известно, что на новом Высоком мосту, строительство которого обошлось бюджету в 1 млрд рублей, в качестве антивандальных «юбок» на фонарные столбы надели пластиковые цветочные горшки. Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин сообщил, что эти конструкции не были предусмотрены проектом, но возникла необходимость защитить болты, поэтому подрядчик «экспериментировал». «А по поводу горшков — разберемся», — сказал Крупин.