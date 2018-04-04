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11:27 (мск), источник: Новый Калининград

Подрядчик реконструкции Высокого моста: горшки — это временное решение

Цветочные горшки на световых опорах на Высоком мосту в Калининграде были временным решением, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду в отделе по связям с общественностью компании «АБЗ-дорстрой», занимавшейся реконструкцией моста.

Источник: Новый Калининград

«Это временное решение для того, чтобы закрыть крепежные болты. В четверг они [горшки] будут заменены на постоянные металлические конструкции», — сообщили к компании.

Напомним, ранее стало известно, что на новом Высоком мосту, строительство которого обошлось бюджету в 1 млрд рублей, в качестве антивандальных «юбок» на фонарные столбы надели пластиковые цветочные горшки. Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин сообщил, что эти конструкции не были предусмотрены проектом, но возникла необходимость защитить болты, поэтому подрядчик «экспериментировал». «А по поводу горшков — разберемся», — сказал Крупин.

Напомним, также Высокий мост ввели в эксплуатацию в конце марта. Его реконструкция затянулась из-за строительства пешеходного тоннеля. Изначально мост планировали сдать к лету 2017 года, но пришлось переделывать проектную документацию. В итоге техническое движение по мосту было открыто в ноябре 2017 года, трамваи на Остров вернулись в середине марта 2018 года. Реконструкцией моста занималась компания «АБЗ-дорстрой». Цена контракта — 928,8 млн рублей. Ещё 75,5 млн рублей стоило строительство пешеходного тоннеля.

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