Избавление Красноярска от «черного неба» обойдется в 365 млрд рублей

Разработанный по поручению президента России план улучшения экологической обстановки в Красноярске потребует инвестиций в 365 млрд рублей. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Красноярского края сообщил и.о. министра экологии и рационального природопользования региона Владимир Часовитин.

Он уточнил, что в этот план, в ряду прочего, входит закрытие 30 малых котельных, снос более тысячи домов с печным отоплением, обновление 1,4 тысячи городских автобусов, развитие городской электрички, строительство метро и создание «зеленого пояса» вокруг города. Также планируется ужесточить требования к снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий и ввести уголовную ответственность за систематическое нарушение этих норм.

Комплекс этих мероприятий и обойдется в 365 млрд рублей. Большую часть из них, 332 млрд, чиновники планируют получить из федерального бюджета, 20 млрд — из краевого и 338 млн рублей из городского.

Как пояснили Newslab.ru в краевом минэкологии, пока это только проект. В ближайшее время он будет отправлен в федеральное министерство экологии, где будет еще раз рассмотрен и, возможно, скорректирован.

«Только после этого можно будет говорить о конкретном плане мероприятий», — говорят чиновники.