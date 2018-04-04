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13:02 (мск), источник: Newslab.ru

Избавление Красноярска от «черного неба» обойдется в 365 млрд рублей

Минэкологии края представило первый вариант разработанного по поручению Путина плана мероприятий по улучшению экологии в городе.

Разработанный по поручению президента России план улучшения экологической обстановки в Красноярске потребует инвестиций в 365 млрд рублей. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Красноярского края сообщил и.о. министра экологии и рационального природопользования региона Владимир Часовитин.

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Он уточнил, что в этот план, в ряду прочего, входит закрытие 30 малых котельных, снос более тысячи домов с печным отоплением, обновление 1,4 тысячи городских автобусов, развитие городской электрички, строительство метро и создание «зеленого пояса» вокруг города. Также планируется ужесточить требования к снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий и ввести уголовную ответственность за систематическое нарушение этих норм.

Комплекс этих мероприятий и обойдется в 365 млрд рублей. Большую часть из них, 332 млрд, чиновники планируют получить из федерального бюджета, 20 млрд — из краевого и 338 млн рублей из городского.

Как пояснили Newslab.ru в краевом минэкологии, пока это только проект. В ближайшее время он будет отправлен в федеральное министерство экологии, где будет еще раз рассмотрен и, возможно, скорректирован.

«Только после этого можно будет говорить о конкретном плане мероприятий», — говорят чиновники.

Напомним, что разработать план улучшения экологической обстановки в Красноярске поручил во время своего февральского визита президент РФ Владимир Путин. Это документ должен быть готов к 15 июня 2018 года.

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