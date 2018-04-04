В Волгограде достроят жилые комплексы «Доминант» и «Парк Европейский»

«Мы не можем один на один оставлять дольщиков с застройщиками и говорить, что это «ваши гражданско-правовые отношения, мы здесь не при чем». Государство всегда на всех уровнях занималось этой проблемой и в Послании Президента Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что надо потихоньку отказываться от долевого строительства, уходить в проектное финансирование, мы часть шагов уже для этого предприняли.

Александр Сидякин