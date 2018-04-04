В Волгограде достроят жилые комплексы «Доминант» и «Парк Европейский»
Власти уговорили банк снизить залоговые требования в пять раз, чтобы можно было завершить возведение домов.
Власти уговорили банк снизить залоговые требования в пять раз, чтобы можно было завершить возведение домов.
Губернатор Андрей Бочаров и депутат Госдумы РФ Александр Сидякин провели в Волгограде 4 апреля встречу, после которой общественности объявили о том, что строительство ЖК «Доминант» и «Парк Европейский» будет завершено.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, Александр Сидякин заявил, что совместные усилия Минстроя России и губернатора в переговорном процессе помогли добиться договорённости с крупнейшим банком в РФ о сокращении его залоговых требований в пять раз.
«Мы не можем один на один оставлять дольщиков с застройщиками и говорить, что это «ваши
гражданско-правовыеотношения, мы здесь не при чем». Государство всегда на всех уровнях занималось этой проблемой и в Послании Президента Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что надо потихоньку отказываться от долевого строительства, уходить в проектное финансирование, мы часть шагов уже для этого предприняли.
Добавим, что 4 апреля на площадке ЖК «Доминант» прошла встреча властей с представителями дольщиков.
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