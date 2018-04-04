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14:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти запланировали создание спортивного кластера в микрорайоне Шилово

На территории оборудуют каток, стадион и бассейн.

Источник: РИА "Воронеж"

В воронежском микрорайоне Шилово запланировали создание спортивного кластера, сообщил врио руководителя регуправления физической культуры и спорта Владимир Кадурин на встрече с главой региона Александром Гусевым в среду, 4 апреля. Кластер объединит каток, стадион и бассейн.

По словам Владимира Кадурина, на территории также оборудуют залы для единоборств и игровых видов спорта. Кластер включит в себя и лыжероллерную инфраструктуру, которая будет доступна всем горожанам.

Городские власти запланировали реконструировать стадион на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 (улица Херсонская, 27). Предполагается сооружение площадок для различных видов спорта и лыжероллерных дорожек.

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