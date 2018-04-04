Воронежские власти запланировали создание спортивного кластера в микрорайоне Шилово

В воронежском микрорайоне Шилово запланировали создание спортивного кластера, сообщил врио руководителя регуправления физической культуры и спорта Владимир Кадурин на встрече с главой региона Александром Гусевым в среду, 4 апреля. Кластер объединит каток, стадион и бассейн.

По словам Владимира Кадурина, на территории также оборудуют залы для единоборств и игровых видов спорта. Кластер включит в себя и лыжероллерную инфраструктуру, которая будет доступна всем горожанам.