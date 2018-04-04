США и Китай на пороге торговой войны. Обобщение

Источник: Reuters

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — США и КНР оказались на пороге торговой войны после того, как администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала детали плана введения 25-процентной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

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Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

Действия США в отношении Китая являются наиболее жесткими с момента нормализации дипломатических отношений между двумя странами в 1970-х гг., пишет газета The Wall Street Journal.

В то же время и ответные меры КНР оказались более серьезными, чем ожидали эксперты. Многие полагали, что Пекин пойдет на уступки, признав, что дисбаланс в торговых отношениях двух стран является чрезмерным и неприемлемым. Однако Китай пошел на более жесткие меры, затронув ключевые товары американского экспорта.

Тем не менее, представители китайских властей заявляют о готовности к переговорам с США.

США нацелены на основы промышленной политики КНР

План США предусматривает введение 25-процентной пошлины на импорт широкого круга китайских товаров, включая медикаменты и химическую продукцию, автомобили, мотоциклы, железнодорожную технику, производственное и медицинское оборудование, авиационные детали, спутники — в общей сложности более 1,3 тыс. наименований товаров.

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Новая пошлина будет распространяться и на ряд потребительских товаров — посудомоечные машины, телевизоры и автодетали. При этом она не затронет ключевые категории розничных продаж, такие как одежда, обувь, мобильные телефоны и мебель — рост цен на эти товары в результате введения высоких пошлин мог бы вызвать негативную реакцию американских потребителей, пишет WSJ.

Список товаров основан на мнении торгового представительства США о том, какие именно категории китайской продукции несправедливо выигрывают в результате промышленной политики КНР, а также продвигаемого властями страны плана развития стратегически важных технологий.

США нацелены на сектора, которые Пекин открыто пытается продвигать, и это, по мнению аналитиков, показывает, что Вашингтон намерен помешать Китаю получить глобальное лидерство в технологическом секторе, которого тот добивается.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли КНР в многолетней краже американской интеллектуальной собственности.

Американские компании имеют возможность до 22 мая текущего года высказать возражения по поводу готовящихся мер. Публичные слушания по этому вопросу в Вашингтоне пройдут 15 мая.

Китай платит той же монетой

Китай отреагировал контрмерами на действия США: министерство торговли КНР сообщило в среду, что обложит 25%-ной пошлиной 106 наименований товаров американского экспорта в ответ на действия США. Количество наименований товаров, в отношении которых КНР введет новую пошлину, существенно меньше по сравнению с 1,3 тыс., заявленных США, однако годовой объем экспорта этой продукции в Китай также составляет порядка $50 млрд.

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Новая пошлина будет действовать, в частности, для американских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая соя-бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Вступление в силу новых пошлин будет зависеть от того, когда это произойдет в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Меры КНР затрагивают ключевые товары американского экспорта

Последний ответ КНР на действия американских властей оказался более жестким, чем ожидали многие эксперты, учитывая достаточно мягкую реакцию Пекина на недавнее введение США пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Ранее Пекин объявил о введении со 2 апреля пошлин на 128 видов товаров американского экспорта совокупным объемом около $3 млрд в год. Так, для свинины из США теперь действует пошлина в 25%, тарифы на ввоз в Китай мороженой свинины, виноградных вин, некоторых видов фруктов, орехов составляют от 15% до 25%.

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Меры, объявленные китайскими властями в среду, затрагивают ключевые элементы американского экспорта — самолеты Boeing и соя-бобы, и это показывает, что предыдущие действия Пекин предпринимал вовсе не для проформы, отмечают эксперты.

«Ответные меры КНР оказались более жесткими, чем ожидалось, — никто не предполагал, что Китай введет новые тарифы для столь чувствительных и важных сфер американского экспорта, как самолеты и соя-бобы, — отмечает аналитик Scotiabank в Сингапуре Гао Ки. — Инвесторы уверены, что торговая война в конечном итоге навредит обеим странам и их экономикам».

Акции Boeing в ходе предварительных торгов в среду подешевели на 6%.

Майские фьючерсы на соя-бобы в ходе торгов на CBOT в среду потеряли 4,7%. Китай закупает примерно треть получаемых США урожаев соя-бобов, в прошлом году объем американских поставок соя-бобов в КНР достиг $13,9 млрд.

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в мае снизились в цене на 1,8%, на кукурузу — на 3,4%.

«Ответ Китая имеет как экономический, так и политический вес, поскольку сельскохозяйственные штаты являются ключевыми регионами, поддерживающими Трампа», — говорит аналитик Shanghai JC Intelligence Co. Моника Ту.

Китай не хочет торговой войны

В то время как Трамп считает, что торговые войны — «это хорошо» и США могут их «легко выигрывать», Китаю они не нужны. Как отметил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуаняо, Китай не хочет торговой войны и не намерен спешить с введением новых пошлин.

Пекин оставляет возможность для переговоров, сказал Чжу Гуаняо.

Тем временем, заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил, что Пекин не может согласиться на требование Трампа о сокращении профицита баланса в торговле с США на $100 млрд.

Сальдо торгового баланса зависит от рыночных факторов, и Китай самостоятельно не может сократить профицит баланса в торговле с США, отметил Ван Шоувэнь.

Фьючерсы на фондовые индексы США резко падают

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США резко падают, что указывает на слабое открытие американского рынка акций в среду.

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Значение июньского фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor’s 500 к 13:30 по московскому времени снизилось на 1,8%. Котировки фьючерсов на индексы Dow Jones и NASDAQ 100 отступают на 2,3%.

Основные европейские фондовые индексы теряют от 0,7% до 1,3% на опасениях негативного влияния торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира на остальные регионы.

Доллар дешевеет относительно евро и иены. Пара евро доллар торгуется на уровне $1,2280, что на 0,1% выше, чем накануне. Курс американской валюты к иене опустился на 0,5%, до 106,13 иены.