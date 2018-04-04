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16:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 15 апреля в Татарстане вводится временное ограничение движения большегрузов

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля, Алсу Сафина). С 15 апреля по 14 мая в Татарстане вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Анас Адыев.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Данные ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Ограничения не действуют также на транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо); на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; специализированные транспортные средства, используемые для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.

«В случае необходимости движения тяжеловесных транспортных средств в период ограничения допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого нашим учреждением», — уточнил А. Адыев. Подать заявку можно, в том числе через портал госуслуг РТ или принеся лично по адресу: Оренбургский тракт, 5.

Движение тяжеловесного транспорта без специального разрешения является административным нарушением, за совершение которого предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления транспортом, а в отношении юрлиц — административный штраф в размере до 500 тыс. рублей. При этом транспортное средство задерживается до устранения причины задержания, напомнил первый заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения».

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