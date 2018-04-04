Голубев: Благоустройство Ростова к ЧМ-18 должны завершить уже в мае

В планах подготовки к чемпионату мира по футболу — отреставрировать фасады зданий, реконструировать дороги, а также провести озеленение территорий.

Работы по благоустройству должны коснуться не только центра. На совещании в городской администрации глава региона подчеркнул: мониторинг того, как преображаются районы Ростова, будут проводить ежедневно.

«Нам необходимо на самом высоком уровне продвинуть наш город. Вы поймите, каждый город будет пытаться доказать, что он лучший. Для нас принципиальна не только подготовка к чемпионату, для нас принципиально наследие. Это чистый город, чистые города, спортивные площадки, дорожная инфраструктура, транспорт, который должен работать качественно», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.