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17:48 (мск), источник: Sputnik.md

Бюджетники в Молдове дождались повышения зарплаты, правда, не все

Деньги, необходимые для повышения зарплат, нашлись в фонде обязательного медицинского страхования на 2018 год.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Власти Молдовы повышают зарплаты некоторым категориям бюджетников. В частности, члены правительства на очередном заседании в среду приняли решение проиндексировать заработную плату сотрудникам государственных медико-санитарных учреждений.

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«Начиная с 1 апреля 2018 года, предлагается индексация на 4,1% зарплат сотрудников указанных учреждений, учитывая макроэкономический прогноз, представленный Минэкономики», — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

Повышение коснется как врачей и медсестер, так и административного персонала. На эти цели потребуются 110,2 миллиона леев, которые выделят из фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год.

Если раньше средняя зарплата одного врача в республиканской больнице Молдовы составляла семь тысяч 129,6 лея, то с 1 апреля она будет приравниваться семи тысячам 421,5 лея, а получка медика в районной больнице в среднем достигнет шести тысяч 520 леев вместо шести тысяч 263,2 лея. Младший медперсонал в республиканских больницах с учетом этой надбавки будет получать в среднем пять тысяч 600 леев, а в районных медучреждениях — четыре тысячи 604,6 лея.

Как пояснили в Минздраве, индексация должна помочь обеспечить систему необходимым персоналом, прибавить мотивацию, поддержать молодых специалистов и опытный персонал, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества медицинской помощи.

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