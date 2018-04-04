Торговое противостояние: чего на самом деле добиваются Китай и США

Источник: AP 2018

В начале апреля Китай ввел ответные пошлины на часть товаров из США. Торговые противоречия между КНР и США продолжают обостряться и в конфликт оказывается втянута полупроводниковая промышленность. В частности американские власти рассматривают планы Китая по созданию национальной микроэлектроники как угрозу не только своей полупроводниковой промышленности, но и национальной безопасности в целом. Как скажется на отрасли борьба крупнейших игроков рынка полупроводников?

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Администрация президента США планирует обложить повышенными таможенными тарифами китайских поставщиков чипов и другой электронной продукции на сумму до $60 млрд, отвечая на так называемую несправедливую торговую политику Китая. При этом Белый дом рассчитывает сократить достигший $375 млрд торговый дефицит в двусторонней торговле на $100 млрд за счет увеличения продаж в КНР автомобилей и полупроводниковых приборов.

Эти действия предприняты на основе семимесячного расследования политики и действий КНР в области высоких технологий. Они включают в себя ограничения на китайские инвестиции в высокотехнологические отрасли США и ограничат китайцам возможность лицензирования американских технологий. Китай ответил почти сразу, предупредив о введении повышенных тарифов на продукцию из США, включая свинину, вино, фрукты и сталь.

Наказать, но не поссориться

Хотя производители микросхем давно требовали от властей США усилить защиту интеллектуальной собственности от посягательств Китая, многие по-прежнему опасаются неясных последствий возможной торговой войны между США и Китаем. В середине марта ассоциация полупроводниковой промышленности Semiconductor Industry Association (SIA) опубликовала заявление, в котором поддержала меры, предпринятые в соответствии с разделом 301 закона США «О торговле», и согласилась с оценкой «нечестной и дискриминационной практики КНР относительно американских полупроводниковых фирм и их интеллектуальной собственности». При этом в заявлении подчеркивается нежелательность торгового конфликта.

Логика участников ассоциации SIA такова: интеллектуальная собственность является источником жизненной силы полупроводниковой промышленности. Полупроводниковые приборы — четвертая по величине статья американского экспорта и фундаментальная основа укрепления национальной экономики Соединенных Штатов. Американские полупроводниковые фирмы вкладывают пятую часть доходов от продаж в НИОКР для того, чтобы оставаться на передовых рубежах инновационного процесса. Они должны иметь возможность конкурировать на зарубежных рынках, не подвергая риску свою интеллектуальную собственность.

В то же время SIA приветствует участие Китая в мировой цепочке наращивания стоимости полупроводниковых приборов, если это участие соответствует его международным обязательствам и рыночным принципам. В конечном счете, надежная защита интеллектуальной собственности служит долгосрочным интересам как Соединенных Штатов, так и Поднебесной.

Администрация США сформировала список китайских товаров, на которые могут быть введены налоги в размере 25%. По предварительным данным, под действие повышенных тарифов на ввоз подпадут изделия аэрокосмической и информационной индустрии, промышленности, средств связи и машиностроения. Тарифы не вступят в силу до конца 30-дневных публичных слушаний, которые начнутся, когда список подпадающих под тарифы продуктов будет опубликован Торговым представителем США. Длительное ожидание уже привело к предположению о том, что планку ввозных налогов в конечном итоге снизят.

Дружба за счет соседей

В настоящее время США продолжают переговоры с Китаем — это приводит к предположению, что тарифы и другие планируемые действия являются частью стратегии переговоров.

Среди выводов отчета Торгового представительства есть заключение, что политика Китая в отношении совместных предприятий, иностранных инвестиций и лицензирования призвана оказывать давление на американские компании, чтобы заставить их передавать технологии. Кроме того, американцы указали на нарушение интеллектуальной собственности, которое дорого обходится американским фирмам.

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Тем временем китайские организации, имеющие финансовые связи с центральным правительством КНР, пытаются открыто скупать западные компании. США все активнее противодействуют этому. Особенно привлекает китайских инвесторов американская полупроводниковая промышленность. Агрессивные планы Китая по созданию собственной микроэлектронной промышленности предусматривают выделение на эти цели более чем $160 млрд в течение 10 лет. В США считают эти планы угрозой для своей индустрии полупроводниковых приборов. В дополнение к политике, принуждающей к передаче технологий, американские производители микроэлектроники давно обвиняют Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности и прямой краже наработок.

По информации Financial Times, Китай уже выразил готовность частично отказаться от закупок полупроводниковой продукции у японских и южнокорейских компаний в пользу американских производителей. Только в прошлом году Китай импортировал из США полупроводниковой продукции на сумму $2,6 млрд, сообщает Reuters.

Типичный торговый конфликт отягащается тем, что американские власти видят в развитии китайской полупроводниковой промышленности угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.