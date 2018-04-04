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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Новый грузовой терминал появился в «Шереметьево»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый грузовой терминал открылся в аэропорту «Шереметьево». Его строительство было начато в прошлом году. Об этом сообщил телеканал «360».

Источник: РИА Новости

Новый терминал будет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно. Вся работа автоматизирована, принимаются и обрабатываются грузы разного типа и разных габаритов. Генеральный директор грузового терминала аэропорта «Шереметьево» рассказал что планируется приступить к строительству еще одного грузового терминала.

«Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект где-то через два года», — сообщил Владимир Федоренко.

Новый грузовой терминал в «Шереметьево» может появиться к 2020 году.

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