Новый грузовой терминал появился в «Шереметьево»
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый грузовой терминал открылся в аэропорту «Шереметьево». Его строительство было начато в прошлом году. Об этом сообщил телеканал «360».
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новый грузовой терминал открылся в аэропорту «Шереметьево». Его строительство было начато в прошлом году. Об этом сообщил телеканал «360».
Новый терминал будет принимать более 380 тысяч тонн грузов ежегодно. Вся работа автоматизирована, принимаются и обрабатываются грузы разного типа и разных габаритов. Генеральный директор грузового терминала аэропорта «Шереметьево» рассказал что планируется приступить к строительству еще одного грузового терминала.
«Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, то есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект
Новый грузовой терминал в «Шереметьево» может появиться к 2020 году.
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