В Бахрейне нашли нефтяной запас России

Источник: AP 2018

По оценке властей, это крупнейшее открытое месторождение с 1932 года. Предположительный объем нефти в нем составляет 80 миллиардов баррелей.

Указанный объем сопоставим со всеми разведанными запасами нефти России.

На сегодняшний день Бахрейн добывает 45 тысяч баррелей нефти в сутки.

Страна не является членом ОПЕК, однако присоединилась к соглашению по нефтяному сотрудничеству, предполагающему добровольное сокращение нефтедобычи для корректировки мировых цен на углеводороды.