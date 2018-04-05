Telegram не сдал ключи
Роскомнадзор будет добиваться ограничения доступа к мессенджеру через суд.
Роскомнадзор будет добиваться ограничения доступа к мессенджеру через суд.
Вчера истек срок ультиматума российских властей к мессенджеру Telegram. Вопреки требованиям ФСБ и Роскомнадзора, в течение 15 дней Telegram так и не передал властям ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Отказ компании может стать поводом, чтобы инициировать процедуру ограничения доступа Telegram на территории страны. Для этого Роскомнадзор планирует обратиться в суд.
Вчера Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей из России, сообщил «Ъ» Дамир Гайнутдинов, адвокат международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram. По его словам, выполнение требования ФСБ и Роскомнадзора о передаче ключей шифрования для Telegram невозможно в принципе. Мессенджер использует алгоритм сквозного шифрования, при котором регулярно изменяемые ключи генерируются на устройствах пользователей, а передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса.
Telegram не выполнил требование Роскомнадзора в 15-дневный срок передать ключи дешифрования сообщений в ФСБ. Это требование появилось по итогам заседания Верховного суда, который 20 марта признал законным приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. Таким образом, иск юристов мессенджера к ФСБ был отклонен. «Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст персональные данные пользователей, не принесут плода. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни», — писал тогда в Twitter Павел Дуров. В России Telegram пользуются около 10 млн человек. В 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями, сообщала App Annie.
Уже сегодня Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием блокировки Telegram, полагает Дамир Гайнутдинов. Но формально Роскомнадзор может начать процедуру блокировки уже в четверг, допускает он, для этого достаточно судебного акта по делу об административном правонарушении. В октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. В Роскомнадзоре не планируют начинать блокировку Telegram только лишь на основании судебного решения об административном правонарушении от октября 2017 года. Если Telegram так и не выдал ФСБ ключи для декодирования сообщений, то Роскомнадзор будет обращаться в суд с отдельным требованием блокировки мессенджера, пояснил «Ъ» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Так или иначе, принципиальное решение, блокировать Telegram или нет, принимается не надзорной службой и даже не судом, а в администрации президента, полагает глава Центра цифровых прав и юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. «Судя по косвенным признаком, там решение о блокировке принято», — допускает он. Возможно, сначала будет ограничение доступа к трем
Отказ Telegram выполнить невыполнимые требования и последующие попытки блокировки покажут, как будет развиваться рунет в ближайшие годы, считает глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Если гипотетически Павел Дуров пойдет навстречу ФСБ, где гарантия, что доступ к переписке не потребуют другие спецслужбы? А ведь мессенджер чрезвычайно популярен среди российских чиновников», — размышляет он. Правоохранительным органам необходима новая модель взаимодействия с
Роман Рожков, Владислав Новый
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