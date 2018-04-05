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19:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Telegram не сдал ключи

Роскомнадзор будет добиваться ограничения доступа к мессенджеру через суд.

Источник: РИА "Новости"

Вчера истек срок ультиматума российских властей к мессенджеру Telegram. Вопреки требованиям ФСБ и Роскомнадзора, в течение 15 дней Telegram так и не передал властям ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Отказ компании может стать поводом, чтобы инициировать процедуру ограничения доступа Telegram на территории страны. Для этого Роскомнадзор планирует обратиться в суд.

Вчера Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей из России, сообщил «Ъ» Дамир Гайнутдинов, адвокат международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram. По его словам, выполнение требования ФСБ и Роскомнадзора о передаче ключей шифрования для Telegram невозможно в принципе. Мессенджер использует алгоритм сквозного шифрования, при котором регулярно изменяемые ключи генерируются на устройствах пользователей, а передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса.

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Telegram не выполнил требование Роскомнадзора в 15-дневный срок передать ключи дешифрования сообщений в ФСБ. Это требование появилось по итогам заседания Верховного суда, который 20 марта признал законным приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. Таким образом, иск юристов мессенджера к ФСБ был отклонен. «Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст персональные данные пользователей, не принесут плода. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни», — писал тогда в Twitter Павел Дуров. В России Telegram пользуются около 10 млн человек. В 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями, сообщала App Annie.

Уже сегодня Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием блокировки Telegram, полагает Дамир Гайнутдинов. Но формально Роскомнадзор может начать процедуру блокировки уже в четверг, допускает он, для этого достаточно судебного акта по делу об административном правонарушении. В октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. В Роскомнадзоре не планируют начинать блокировку Telegram только лишь на основании судебного решения об административном правонарушении от октября 2017 года. Если Telegram так и не выдал ФСБ ключи для декодирования сообщений, то Роскомнадзор будет обращаться в суд с отдельным требованием блокировки мессенджера, пояснил «Ъ» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

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Так или иначе, принципиальное решение, блокировать Telegram или нет, принимается не надзорной службой и даже не судом, а в администрации президента, полагает глава Центра цифровых прав и юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. «Судя по косвенным признаком, там решение о блокировке принято», — допускает он. Возможно, сначала будет ограничение доступа к трем веб-ресурсам мессенджера, внесенным в реестр организаторов распространения информации, затем в реестр для блокировки будет добавлен пакет служебных IP-адресов Telegram, а потом начнется давление на App Store и Google Play, предполагает Саркис Дарбинян. Сначала Роскомнадзор может потребовать от магазинов приложений заблокировать Telegram как сервис, нарушающий законодательство РФ, считает владелец OMMG Technology Сергей Кравцов. «С высокой долей вероятности они это сделают, и тогда все пользователи как минимум лишатся обновлений», — считает он. Сложности могут появиться и у тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки, Роскомнадзор может направить письма крупнейшим таким сервисам, и они пойдут навстречу наздорной службе, допускает Сергей Кравцов. Но большинство пользователей далеки от высоких технологий и выберут альтернативный мессенджер, прогнозирует он.

Отказ Telegram выполнить невыполнимые требования и последующие попытки блокировки покажут, как будет развиваться рунет в ближайшие годы, считает глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Если гипотетически Павел Дуров пойдет навстречу ФСБ, где гарантия, что доступ к переписке не потребуют другие спецслужбы? А ведь мессенджер чрезвычайно популярен среди российских чиновников», — размышляет он. Правоохранительным органам необходима новая модель взаимодействия с интернет-сервисами, учитывающая технологические реалии, необходимость защиты данных других лиц от злоумышленников и права на конфиденциальность, заключил эксперт.

Роман Рожков, Владислав Новый

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