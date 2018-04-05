Ямочный ремонт дорог Хабаровска начнется на следующей неделе
Как отметили в мэрии, в этом году за городские трассы возьмутся раньше обычного.
Как отметили в мэрии, в этом году за городские трассы возьмутся раньше обычного.
В Хабаровске продолжается «генеральная уборка» — двухмесячник по санитарной очистке города. Помимо борьбы с мусором, в планы муниципальных служб входит и ямочный ремонт дорог. Как отметил первый заместитель мэра краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Чернышов в эфире программы «Утро с “Губернией”», заделывать трещины на проезжей части начнут уже в следующий вторник.
«Хорошо, что погода позволяет начать ямочный ремонт дорог несколько раньше. С 10 апреля будут полномасштабно развернуты работы. До мая мы планируем пройти до 30 тысяч квадратных метров
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