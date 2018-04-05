В Красноярске приостановили работу двух котельных на городских предприятиях

В Красноярске экологи обнародовали результаты рейдов. Всего на прошлой неделе инспекторы минэкологии выезжали восемь раз.



Пять рейдов по городу экологи посвятили выявлению несанкционированных источников выбросов в атмосферный воздух, еще три — факту слива жидких бытовых отходов, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Контрольно-надзорные мероприятия проходили во всех районах города. Во время экологических проверок было выявлено пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сейчас специалисты устанавливают собственников хозяйствующих субъектов.