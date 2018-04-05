В Красноярске приостановили работу двух котельных на городских предприятиях
В минэкологии подвели итоги рейдов.
В минэкологии подвели итоги рейдов.
В Красноярске экологи обнародовали результаты рейдов. Всего на прошлой неделе инспекторы минэкологии выезжали восемь раз.
Пять рейдов по городу экологи посвятили выявлению несанкционированных источников выбросов в атмосферный воздух, еще три — факту слива жидких бытовых отходов, об этом сообщили в
Также по решению суда Советского района на 20 суток приостановили работу котельного оборудования на ООО «КомфортСтройМонтаж 24». по решению суда Кировского района на 11 суток приостановлена работа котлоагрегата ИП Гербера В. И.
Еще в двух организациях, они находятся в Советском и Центральном районах, временно приостановлена работа отопительного оборудования.
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