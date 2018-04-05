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06:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске приостановили работу двух котельных на городских предприятиях

В минэкологии подвели итоги рейдов.

В Красноярске экологи обнародовали результаты рейдов. Всего на прошлой неделе инспекторы минэкологии выезжали восемь раз.

Пять рейдов по городу экологи посвятили выявлению несанкционированных источников выбросов в атмосферный воздух, еще три — факту слива жидких бытовых отходов, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Контрольно-надзорные мероприятия проходили во всех районах города. Во время экологических проверок было выявлено пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сейчас специалисты устанавливают собственников хозяйствующих субъектов.


Также по решению суда Советского района на 20 суток приостановили работу котельного оборудования на ООО «КомфортСтройМонтаж 24». по решению суда Кировского района на 11 суток приостановлена работа котлоагрегата ИП Гербера В. И.

Еще в двух организациях, они находятся в Советском и Центральном районах, временно приостановлена работа отопительного оборудования.

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