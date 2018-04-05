Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Женщину заставили извиниться за беременность вне очереди
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: генерал Украины предостерег ВСУ от "наступления на Ростов"
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Валерий Леонтьев стал неузнаваем из-за пластики
Бренд Gosha Rubchinskiy прекратил существование
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
06:30 (мск), источник: Newslab.ru

Со станции Красноярской магистрали отправили более 22 млн тонн грузов

то на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по март промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали 22,5 млн тонн различных грузов. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярской железной дорогой погружено:

15,2 млн тонн угля (+2,3% к аналогичному периоду 2017 года); 2,9 млн тонн нефти (-2,9%); 179,4 тыс. тонн железной руды (+3%); 1,5 млн тонн цветной руды (-1,7%); 918 тыс. тонн лесных грузов (-3,5%); 112 тыс. тонн цемента (+29,6%); 137 тыс. тонн строительных грузов (-42,5%); 107,5 тыс тонн зерна (-24,5%); 383,6 млн тонн цветных металлов (-0,8%); 191 тыс. тонн промсырья (+1,4%).

Объем контейнерных перевозок по итогам первых трех месяцев 2017 года составил 358,5 тыс. тонн, что на 26,8% выше уровня предыдущего года. Грузооборот увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,1% и составил 32,8 млрд тонно-километров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 За день в резко затормозивших красноярских маршрутках пострадали 5...
На правобережье Красноярска на остановке умер мужчина
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь