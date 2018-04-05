Со станции Красноярской магистрали отправили более 22 млн тонн грузов
то на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
то на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по март промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали 22,5 млн тонн различных грузов. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в
Красноярской железной дорогой погружено:
15,2 млн тонн угля (+2,3% к аналогичному периоду 2017 года); 2,9 млн тонн нефти (-2,9%); 179,4 тыс. тонн железной руды (+3%); 1,5 млн тонн цветной руды (-1,7%); 918 тыс. тонн лесных грузов (-3,5%); 112 тыс. тонн цемента (+29,6%); 137 тыс. тонн строительных грузов (-42,5%); 107,5 тыс тонн зерна (-24,5%); 383,6 млн тонн цветных металлов (-0,8%); 191 тыс. тонн промсырья (+1,4%).
Объем контейнерных перевозок по итогам первых трех месяцев 2017 года составил 358,5 тыс. тонн, что на 26,8% выше уровня предыдущего года. Грузооборот увеличился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,1% и составил 32,8 млрд
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