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08:27 (мск), источник: dostup1.ru

На благоустройство челябинских дворов направят 108 млн рублей

Главы районов Челябинска закончили подсчет голосов и подвели окончательные итоги рейтингового голосования.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске составили перечень объектов, которые будут благоустроены в течение ближайших 5 лет — на эти цели будет направлено 107,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской городской Думы.

Главы районов Челябинска закончили подсчет голосов и подвели окончательные итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». В каждом районе города в итоговый перечень попали 5−7 объектов.

В Калининском районе на первом этапе будут благоустроены прогулочная зона на Университетской набережной и тропа здоровья в Никольской роще. В Курчатовском районе аналогичные работы будут проведены в парке Северо-Западный. В Ленинском районе станут комфортней Плодушка и сквер Первостроителей, в Металлургическом — сквер на улице Богдана Хмельницкого, сквер Колющенко — в Советском районе. Алое поле и детский парк Терешковой будут благоустроены в Центральном и Тракторозаводском районах.

Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства проходило в Челябинске 18 марта параллельно с выборами президента России.

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