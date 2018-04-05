На благоустройство челябинских дворов направят 108 млн рублей
Главы районов Челябинска закончили подсчет голосов и подвели окончательные итоги рейтингового голосования.
Главы районов Челябинска закончили подсчет голосов и подвели окончательные итоги рейтингового голосования.
В Челябинске составили перечень объектов, которые будут благоустроены в течение ближайших 5 лет — на эти цели будет направлено 107,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Главы районов Челябинска закончили подсчет голосов и подвели окончательные итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». В каждом районе города в итоговый перечень попали 5−7 объектов.
В Калининском районе на первом этапе будут благоустроены прогулочная зона на Университетской набережной и тропа здоровья в Никольской роще. В Курчатовском районе аналогичные работы будут проведены в парке
Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства проходило в Челябинске 18 марта параллельно с выборами президента России.
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