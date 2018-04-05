В Казахстане подорожали лекарства

В Казахстане по итогам I квартала 2018 года цены на фармацевтическую продукцию выросли на 2% — к предыдущему кварталу, и на 6,6% — к аналогичному периоду годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Читайте также На что идут налоги казахстанцев

Самый заметный годовой рост цен зафиксирован в сегменте гормональных препаратов — сразу на 20,5%. Также сильно подорожали анальгетики — на 12,7% за год и желудочные средства — на 9,1% год к году.

Среди регионов сильнее всего ощутили удорожание жители Алматинской области — сразу на 14% за год.

Также высокие темпы роста цен отмечены в Мангистауской (+11,9% за год) и Атырауской (+10,9%) областях.

Практически не изменилась стоимость лекарств в ВКО — всего +0,9% год к году.

Как отмечается в исследовании, казахстанские фармацевтические корпорации произвели за 2 месяца 4,12 тысячи тонн лекарств — это сразу на 45,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем, традиционно, пришелся на Алматинскую область и Алматы (49,9% и 19,3% от РК, соответственно), а также — ЮКО (13,2% от РК).