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08:15 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане подорожали лекарства

Самый резкий скачок цен произошел в Алматинской, Мангистауской и Атырауской областях — более чем на 10%.

В Казахстане по итогам I квартала 2018 года цены на фармацевтическую продукцию выросли на 2% — к предыдущему кварталу, и на 6,6% — к аналогичному периоду годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

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Самый заметный годовой рост цен зафиксирован в сегменте гормональных препаратов — сразу на 20,5%. Также сильно подорожали анальгетики — на 12,7% за год и желудочные средства — на 9,1% год к году.

Среди регионов сильнее всего ощутили удорожание жители Алматинской области — сразу на 14% за год.

Также высокие темпы роста цен отмечены в Мангистауской (+11,9% за год) и Атырауской (+10,9%) областях.

Практически не изменилась стоимость лекарств в ВКО — всего +0,9% год к году.

Как отмечается в исследовании, казахстанские фармацевтические корпорации произвели за 2 месяца 4,12 тысячи тонн лекарств — это сразу на 45,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем, традиционно, пришелся на Алматинскую область и Алматы (49,9% и 19,3% от РК, соответственно), а также — ЮКО (13,2% от РК).

В стоимостном выражении производство основных фармацевтических продуктов достигло 13,19 млрд тг за январь-февраль 2018, на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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