Рустам Минниханов прокомментировал возможный снос хрущевок в Казани

— Нам нужна концепция, которая позволит сохранить исторический облик нашей столицы. Необходимо тщательно проработать этот вопрос. Исходить не из того, что есть, а из того, что мы хотим видеть через 15−20 лет, — отметил Минниханов.
При этом снос хрущевок вполне возможен — в будущем.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин дал поручение о сносе ветхого жилья мэру Москвы 21 февраля. Сергей Собянин заявил, что соответствующая программа будет завершена в 2017—2018 годах. На следующий день стало известно, что градоначальник лично возглавил штаб по ее реализации.
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