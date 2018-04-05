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09:53 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустам Минниханов прокомментировал возможный снос хрущевок в Казани

В Казани возможен снос хрущевок по примеру Москвы, заявил накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе обсуждения проекта концепции развития прибрежной территории озера Кабан.

— Нам нужна концепция, которая позволит сохранить исторический облик нашей столицы. Необходимо тщательно проработать этот вопрос. Исходить не из того, что есть, а из того, что мы хотим видеть через 15−20 лет, — отметил Минниханов.

При этом снос хрущевок вполне возможен — в будущем.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин дал поручение о сносе ветхого жилья мэру Москвы 21 февраля. Сергей Собянин заявил, что соответствующая программа будет завершена в 2017—2018 годах. На следующий день стало известно, что градоначальник лично возглавил штаб по ее реализации.

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