Новая жизнь: изменились правила получения пособия по безработице

Источник: Sputnik.md

По новому закону о продвижении рынка труда, принятому накануне кабмином, денежная помощь от государства будет положена только тем безработным, которые на протяжении последних двух лет делали отчисления в фонд социального страхования на протяжении не менее двенадцати месяцев.

Кроме того, соискатель на пособие по безработице на момент подачи заявления не должен иметь источника дохода, а так же отказываться от рабочих мест, которые ему предлагают в Национальном агентстве занятости.

Закон о продвижении рынка труда также предусматривает некоторые меры, стимулирующие как работодателей, так и работников. Как отмечает разработчик закона — министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, на молдавском рынке труда сложилась непростая ситуация.

С одной стороны, занятость населения довольно низкая и составляет чуть более 40 процентов, с другой — ощущается дефицит кадров.

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По этой причине гражданам, которые согласятся на рабочее место в другом населенном пункте, на расстоянии более 20-ти километров от дома, Агентство занятости выплатит единовременное пособие в размере одной среднемесячной зарплаты по стране. А те, кто решится переехать в населенный пункт по месту работы, получит единовременное пособие в размере пяти среднемесячных зарплат.

Работодатели, в свою очередь, получат субсидии от государства, если помогут властям с трудоустройством людей, подверженных социальной изоляции. Речь идет о гражданах, старше 50-ти лет, бывших заключенных и других уязвимых группах населения. На каждого такого сотрудника работодателю обещают субсидии в размере 30% от средней зарплаты по стране. Субсидии будут выдавать в течение полугода.

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