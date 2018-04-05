Более 300 км федеральных автодорог отремонтируют в Иркутской области в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Наибольший объём работ придется на трассу Р-255 «Сибирь» — более 130 км этой автодороги приведут в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтируют шесть участков общей протяженностью 48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудиском районах области.

В этом году обновят и автодорогу А-331 «Вилюй», соединяющую Иркутскую область и Якутию. До конца строительного сезона планируют отремонтировать 135 км и защитить слоями износа более 31 км федеральной трассы. Наряду с работами по обновлению дорожного покрытия, будет построено 8 км линий электроосвещения. До 2020 года обслуживаемый Упрдор «Прибайкалье» участок трассы будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям.

Приоритетным проектом для федеральных дорожников остается строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке 47- 55 км в Шелеховском районе. После окончания работ десятикилометровый отрезок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас — IV): ширина проезжей части увеличится и составит 7,5 м. Реализация проекта позволит не только спрямить опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки, но и ликвидировать очаг аварийности.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также предусмотрено устройство семикилометровой дополнительной полосы на подъем и двух площадок отдыха. Работы будут производиться в несколько этапов. В этом году дорожники подготовят территорию для строительства: переустроят и перенесут инженерные сети, попадающие в зону реконструкции, расчистят полосы отвода от леса и кустарника, смонтируют искусственные сооружения. Реконструкцию участка трассы Р-258 «Байкал» планируется завершить в 2020 году.

В нормативное состояние в дорожно-строительном сезоне также приведут девять искусственных сооружений. Специалисты устроят на объектах новую дорожную одежду, обновят подходы к сооружениям, приведут в порядок береговые и промежуточные опоры и пролетные строения.