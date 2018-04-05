Более 300 км федеральных автодорог отремонтируют в Иркутской области в 2018 году
В Иркутской области в 2018 году отремонтируют 308 км федеральных дорог, 83 км из них — капитально, 408 м искусственных сооружений, сообщает 5 апреля
В Иркутской области в 2018 году отремонтируют 308 км федеральных дорог, 83 км из них — капитально, 408 м искусственных сооружений, сообщает 5 апреля
Наибольший объём работ придется на трассу Р-255 «Сибирь» — более 130 км этой автодороги приведут в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтируют шесть участков общей протяженностью 48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудиском районах области.
Приоритетным проектом для федеральных дорожников остается строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке 47- 55 км в Шелеховском районе. После окончания работ десятикилометровый отрезок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас — IV): ширина проезжей части увеличится и составит 7,5 м. Реализация проекта позволит не только спрямить опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки, но и ликвидировать очаг аварийности.
Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также предусмотрено устройство семикилометровой дополнительной полосы на подъем и двух площадок отдыха. Работы будут производиться в несколько этапов. В этом году дорожники подготовят территорию для строительства: переустроят и перенесут инженерные сети, попадающие в зону реконструкции, расчистят полосы отвода от леса и кустарника, смонтируют искусственные сооружения. Реконструкцию участка трассы Р-258 «Байкал» планируется завершить в 2020 году.
В 2018 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжит строительство линий искусственного электроосвещения. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 км, в том числе освещенными станут населённые пункты Булюшкина, Кимильтей, Целинные земли, Гуран, Тэмь, участки в черте Братска и между Иркутском и поселком Шароны. Кроме того, будет установлено более 30 км металлического барьерного ограждения, один светофорный объект и на 15 пешеходных переходах дорожные знаки продублируют над проезжей частью.
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