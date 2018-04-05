Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Украинского пранкера Вольнова наказали: СКР завел уголовное дело
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
11:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 300 км федеральных автодорог отремонтируют в Иркутской области в 2018 году

В Иркутской области в 2018 году отремонтируют 308 км федеральных дорог, 83 км из них — капитально, 408 м искусственных сооружений, сообщает 5 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Как отметил начальник учреждения Николай Рейнет, На эти цели из федерального бюджета выделено около 9 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Наибольший объём работ придется на трассу Р-255 «Сибирь» — более 130 км этой автодороги приведут в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтируют шесть участков общей протяженностью 48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудиском районах области.

В этом году обновят и автодорогу А-331 «Вилюй», соединяющую Иркутскую область и Якутию. До конца строительного сезона планируют отремонтировать 135 км и защитить слоями износа более 31 км федеральной трассы. Наряду с работами по обновлению дорожного покрытия, будет построено 8 км линий электроосвещения. До 2020 года обслуживаемый Упрдор «Прибайкалье» участок трассы будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям.

Приоритетным проектом для федеральных дорожников остается строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке 47- 55 км в Шелеховском районе. После окончания работ десятикилометровый отрезок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас — IV): ширина проезжей части увеличится и составит 7,5 м. Реализация проекта позволит не только спрямить опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки, но и ликвидировать очаг аварийности.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также предусмотрено устройство семикилометровой дополнительной полосы на подъем и двух площадок отдыха. Работы будут производиться в несколько этапов. В этом году дорожники подготовят территорию для строительства: переустроят и перенесут инженерные сети, попадающие в зону реконструкции, расчистят полосы отвода от леса и кустарника, смонтируют искусственные сооружения. Реконструкцию участка трассы Р-258 «Байкал» планируется завершить в 2020 году.

В нормативное состояние в дорожно-строительном сезоне также приведут девять искусственных сооружений. Специалисты устроят на объектах новую дорожную одежду, обновят подходы к сооружениям, приведут в порядок береговые и промежуточные опоры и пролетные строения.

В 2018 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» продолжит строительство линий искусственного электроосвещения. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 км, в том числе освещенными станут населённые пункты Булюшкина, Кимильтей, Целинные земли, Гуран, Тэмь, участки в черте Братска и между Иркутском и поселком Шароны. Кроме того, будет установлено более 30 км металлического барьерного ограждения, один светофорный объект и на 15 пешеходных переходах дорожные знаки продублируют над проезжей частью.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Лавров назвал дело Скрипалей глумлением над международным правом
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
СМИ узнали о допросе российских олигархов по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь