Большой ремонт-2 в Красноярске: чего ждем?

Источник: Комсомольская правда

В Красноярск пришло тепло, а вместе с ним и очередной сезон «реалити-шоу» о большом дорожном ремонте. Предыдущий (стоит ли напоминать?) закончился скандалом. Взять главный эпизод — с проспектом Мира. «Это настоящий кошмар, — негодовали горожане. — Четыре месяца “трудов” и… кривая брусчатка, замурованные в бетон деревья, ямы на тротуаре». В итоге подрядчика — ООО «СпецПромПроект» — занесли в «черный список». Теперь выполнять работы по государственным и муниципальным контрактам фирма не сможет.

А на пороге между тем новый ремонт — центра и не только. Согласно проекту «Безопасные и качественные дороги», планируется привести в порядок и построить несколько десятков объектов, их список ниже. Но главное, что нас ждет, — капремонт Ленина и ремонт поперечных улиц центра. Понятно, к чему клоним?

— Неудобства в центре однозначно будут, этого никак не избежать, — говорит пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова. — Ожидаются перекрытия. Ведь поочередно будут ремонтировать все поперечные улицы центра — Горького, Кирова, Сурикова, 9 января, Парижской коммуны… Они короткие, к тому же односторонние. То есть будут изменения в схеме организации движения. Сначала их обсудят в рабочих группах. План схематичный, мы пока его не озвучиваем.

Кроме того, предполагается «откапиталить» улицу Ленина, целиком. Что это подразумевает? Ремонт ливневки, замена бордюров и дорожного покрытия, восстановление знаков.

И последнее: не забываем о благоустройстве проспекта Мира. Здесь будут менять брусчатку, сажать деревья и кусты, ставить скамейки и урны, а также другие уличные светильники.

Первым делом — въезды в город.

А что у нас со сроками? Напомним, в прошлый раз подрядчик сорвал все графики. Чтобы такого не повторилось, на этот раз сезон решили открыть на месяц раньше, чем обычно. На первые объекты дорожники выйдут уже 10 апреля.

По поручению мэра Сергея Еремина, документы для проведения торгов оформили гораздо раньше. И уже в марте определились с подрядчиками.

— Компании знакомые, — продолжает Светлана Трушкова. — С опытом работы в Красноярске. У них есть как проблемные, так и хорошие, долговечные объекты. Что касается нынешних, почти все уже расторгованы. Объекты поделены на пять контрактов. Один контракт выигрывает один подрядчик. Это сделано для укрупнения контрактов, чтобы фирмы-«однодневки» не входили. Не торговалась у нас еще улица Ленина, подрядчика пока нет. Там все находится на согласовании, экспертизе. По проспекту Свободному тоже идут торги.

Работы, по словам руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Жвакина, будут идти поэтапно.

Первые по графику — въезды в город. А именно улица Свердловская, Брянская и Калинина. Туда и заходят с 10 апреля. Завершить работы собираются к июню. Это позволит свести к минимуму пробки летом, когда все поедут на дачи.

В тот же день, 10-го, стартует ремонт на Шахтеров, Красной площади, Робеспьера и в переулке Сибирском. Начнут убирать бордюры, готовить полотно к замене покрытия. А, когда установится подходящая погода, приступят к укладке асфальта.

— Полного перекрытия на этих объектах не будет, — обещает замначальника отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Николай Арефьев. — Только — ограничение количества полос.

Вдобавок если дорожники не уложатся до 1 июня, по пятницам и воскресеньям — с пяти вечера до получночи — работы будут приостанавливать. Это касается и предпраздничных дней, с 30 апреля по 2 мая, 9 мая, 1, 11, 12 июня и других.

Глаз да глаз.

И вот еще одно новшество. Следить за ремонтом позвали обычных горожан. Еще в феврале власти бросили клич: «Кто хочет стать общественным контролером, обращайтесь!».

В конце концов, заявились 60 человек: бывшие дорожники, молодые мамы, студенты техникумов, люди с ограниченными возможностями.

— Их закрепят за конкретными объектами, — поясняет Светлана Трушкова. — У каждой команды будет свой куратор (инженер из УДИБ, понятно, с дорожным образованием). Как будет организована работа? ежедневно куратор объезжает свои объекты, контролирует выполнение любой операции. Пошагово! Принимает замечания от народных контролеров — в мессенджерах и лично. На объектах встречается с ними и представителями подрядчика. Так что общаться они смогут напрямую. Если на каком-то этапе будут замечания, но подрядчик не устранит дефекты, продолжать работу ему просто не позволят. Более того — могут наказать, даже расторгнуть с ним контракт.

Но смогут ли рядовые красноярцы взять и адекватно оценить качество ремонта? Будет ли толк от некомпетентных контролеров?

— Прежде чем они начнут работу, ученые СФУ проведут со всеми семинар: по безопасности и оценке качества ремонта, — уверяют в департаменте горхозяйства. — Так что на глаз отличить «хороший» асфальт от «плохого» люди сумеют.

КОНКРЕТНО.

Какие улицы и дороги отремонтируют?

— Ленина.

— Ботанический бульвар — от Попова до Ботанической.

— Брянскую — от кольца Брянская-2-я Брянская до переулка Сокольский.

— Калинина — от кольца в районе Калинина, 169 ст. 10 до Калинина, 77/1.

— Молокова — от Батурина до Авиаторов.

— 9 мая от — Караульной до дома № 75 по 9 Мая.

— Робеспьера — от Республики до Бограда.

— Шахтеров — от Игарской до 9 Мая.

— Годенко — от Высотной до Копылова.

— Красную Площадь — от Профсоюзов до Робеспьера.

— Деповскую — от Братьев Абалаковых до Ломоносова.

— Братьев Абалаковых — от Бограда до Профсоюзов.

— Взлетную — от Шахтеров до Октябрьской.

— 78-й Добровольческой бригады — от Октябрьской до Петра Ломако.

— Административный проезд — от Парковой до Красраба.

— Ползунова — от Центрального до Административного проезда.

— Каратанова — от Ленина до Маркса.

— Диктатуры Пролетариата — от Лебедевой до Дубровинского.

— Парижской Коммуны — от Конституции до Дубровинского.

— Свердловскую — от остановки «Стелла» до дома на Свердловской, 247.

— Сурикова — от Брянской до Дубровинского.

— Профсоюзов — от Маерчака до Бограда.

— Чайковского — от Красраба до дома на Чайковского, 20.

— Биатлонную — от Свободного до Биатлонной, 35 ст. 12.

— Киренского от — Свободного до Академгородка.

— Копылова — от Киренского до Робеспьера.

— Красной Армии — от Киренского до Пушкина.

— Декабристов — от Республикик до Дубровинского.

— Октябрьскую — от Авиаторов до Взлетной.

— переулок Сибирский, от жилого дома № 8 до Красраба.

— Юности на участке от Чайковского до Центрального проезда.

— Свободный — от Лесопарковой до Биатлонной.

— Парковую — от Чайковского, 20 до Парковой, 19.

— Никитина — от Партизана Железняка до краевой больницы.

— Северо-Енисейскую — от Северной до 2-й Озерной.

— 2-я Озерную — от Северо-Енисейской до Брянской.

— Попова.

— Светлогорскую.

— Суворова в Ленинском районе — от Суворова, 130 до Аральской.

— Суворова.