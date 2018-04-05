Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
Украинского пранкера Вольнова наказали: СКР завел уголовное дело
Мужчина завел YouTube-канал, чтобы общаться со своими детьми
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Пьеха о самочувствии после больницы: С трудом говорю
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
Певица Слава надела на съемки откровенное красное платье
Екатерина Варнава снялась обнаженной
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Большой ремонт-2 в Красноярске: чего ждем?

Перекрытие центра, новая «ливневка» и контролеры из народа.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярск пришло тепло, а вместе с ним и очередной сезон «реалити-шоу» о большом дорожном ремонте. Предыдущий (стоит ли напоминать?) закончился скандалом. Взять главный эпизод — с проспектом Мира. «Это настоящий кошмар, — негодовали горожане. — Четыре месяца “трудов” и… кривая брусчатка, замурованные в бетон деревья, ямы на тротуаре». В итоге подрядчика — ООО «СпецПромПроект» — занесли в «черный список». Теперь выполнять работы по государственным и муниципальным контрактам фирма не сможет.

А на пороге между тем новый ремонт — центра и не только. Согласно проекту «Безопасные и качественные дороги», планируется привести в порядок и построить несколько десятков объектов, их список ниже. Но главное, что нас ждет, — капремонт Ленина и ремонт поперечных улиц центра. Понятно, к чему клоним?

— Неудобства в центре однозначно будут, этого никак не избежать, — говорит пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова. — Ожидаются перекрытия. Ведь поочередно будут ремонтировать все поперечные улицы центра — Горького, Кирова, Сурикова, 9 января, Парижской коммуны… Они короткие, к тому же односторонние. То есть будут изменения в схеме организации движения. Сначала их обсудят в рабочих группах. План схематичный, мы пока его не озвучиваем.

Кроме того, предполагается «откапиталить» улицу Ленина, целиком. Что это подразумевает? Ремонт ливневки, замена бордюров и дорожного покрытия, восстановление знаков.

И последнее: не забываем о благоустройстве проспекта Мира. Здесь будут менять брусчатку, сажать деревья и кусты, ставить скамейки и урны, а также другие уличные светильники.

Первым делом — въезды в город.

А что у нас со сроками? Напомним, в прошлый раз подрядчик сорвал все графики. Чтобы такого не повторилось, на этот раз сезон решили открыть на месяц раньше, чем обычно. На первые объекты дорожники выйдут уже 10 апреля.

По поручению мэра Сергея Еремина, документы для проведения торгов оформили гораздо раньше. И уже в марте определились с подрядчиками.

— Компании знакомые, — продолжает Светлана Трушкова. — С опытом работы в Красноярске. У них есть как проблемные, так и хорошие, долговечные объекты. Что касается нынешних, почти все уже расторгованы. Объекты поделены на пять контрактов. Один контракт выигрывает один подрядчик. Это сделано для укрупнения контрактов, чтобы фирмы-«однодневки» не входили. Не торговалась у нас еще улица Ленина, подрядчика пока нет. Там все находится на согласовании, экспертизе. По проспекту Свободному тоже идут торги.

Работы, по словам руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Жвакина, будут идти поэтапно.

Первые по графику — въезды в город. А именно улица Свердловская, Брянская и Калинина. Туда и заходят с 10 апреля. Завершить работы собираются к июню. Это позволит свести к минимуму пробки летом, когда все поедут на дачи.

В тот же день, 10-го, стартует ремонт на Шахтеров, Красной площади, Робеспьера и в переулке Сибирском. Начнут убирать бордюры, готовить полотно к замене покрытия. А, когда установится подходящая погода, приступят к укладке асфальта.

— Полного перекрытия на этих объектах не будет, — обещает замначальника отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Николай Арефьев. — Только — ограничение количества полос.

Вдобавок если дорожники не уложатся до 1 июня, по пятницам и воскресеньям — с пяти вечера до получночи — работы будут приостанавливать. Это касается и предпраздничных дней, с 30 апреля по 2 мая, 9 мая, 1, 11, 12 июня и других.

Глаз да глаз.

И вот еще одно новшество. Следить за ремонтом позвали обычных горожан. Еще в феврале власти бросили клич: «Кто хочет стать общественным контролером, обращайтесь!».

В конце концов, заявились 60 человек: бывшие дорожники, молодые мамы, студенты техникумов, люди с ограниченными возможностями.

— Их закрепят за конкретными объектами, — поясняет Светлана Трушкова. — У каждой команды будет свой куратор (инженер из УДИБ, понятно, с дорожным образованием). Как будет организована работа? ежедневно куратор объезжает свои объекты, контролирует выполнение любой операции. Пошагово! Принимает замечания от народных контролеров — в мессенджерах и лично. На объектах встречается с ними и представителями подрядчика. Так что общаться они смогут напрямую. Если на каком-то этапе будут замечания, но подрядчик не устранит дефекты, продолжать работу ему просто не позволят. Более того — могут наказать, даже расторгнуть с ним контракт.

Но смогут ли рядовые красноярцы взять и адекватно оценить качество ремонта? Будет ли толк от некомпетентных контролеров?

— Прежде чем они начнут работу, ученые СФУ проведут со всеми семинар: по безопасности и оценке качества ремонта, — уверяют в департаменте горхозяйства. — Так что на глаз отличить «хороший» асфальт от «плохого» люди сумеют.

КОНКРЕТНО.

Какие улицы и дороги отремонтируют?

— Ленина.

— Ботанический бульвар — от Попова до Ботанической.

— Брянскую — от кольца Брянская-2-я Брянская до переулка Сокольский.

— Калинина — от кольца в районе Калинина, 169 ст. 10 до Калинина, 77/1.

— Молокова — от Батурина до Авиаторов.

— 9 мая от — Караульной до дома № 75 по 9 Мая.

— Робеспьера — от Республики до Бограда.

— Шахтеров — от Игарской до 9 Мая.

— Годенко — от Высотной до Копылова.

— Красную Площадь — от Профсоюзов до Робеспьера.

— Деповскую — от Братьев Абалаковых до Ломоносова.

— Братьев Абалаковых — от Бограда до Профсоюзов.

— Взлетную — от Шахтеров до Октябрьской.

— 78-й Добровольческой бригады — от Октябрьской до Петра Ломако.

— Административный проезд — от Парковой до Красраба.

— Ползунова — от Центрального до Административного проезда.

— Каратанова — от Ленина до Маркса.

— Диктатуры Пролетариата — от Лебедевой до Дубровинского.

— Парижской Коммуны — от Конституции до Дубровинского.

— Свердловскую — от остановки «Стелла» до дома на Свердловской, 247.

— Сурикова — от Брянской до Дубровинского.

— Профсоюзов — от Маерчака до Бограда.

— Чайковского — от Красраба до дома на Чайковского, 20.

— Биатлонную — от Свободного до Биатлонной, 35 ст. 12.

— Киренского от — Свободного до Академгородка.

— Копылова — от Киренского до Робеспьера.

— Красной Армии — от Киренского до Пушкина.

— Декабристов — от Республикик до Дубровинского.

— Октябрьскую — от Авиаторов до Взлетной.

— переулок Сибирский, от жилого дома № 8 до Красраба.

— Юности на участке от Чайковского до Центрального проезда.

— Свободный — от Лесопарковой до Биатлонной.

— Парковую — от Чайковского, 20 до Парковой, 19.

— Никитина — от Партизана Железняка до краевой больницы.

— Северо-Енисейскую — от Северной до 2-й Озерной.

— 2-я Озерную — от Северо-Енисейской до Брянской.

— Попова.

— Светлогорскую.

— Суворова в Ленинском районе — от Суворова, 130 до Аральской.

— Суворова.

— Водопьянова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ЧП в иркутской школе: подросток ранил ножом одноклассника
Памела Андерсон: «Съемки в «Плейбое» спасли мне жизнь»
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Лавров назвал дело Скрипалей глумлением над международным правом
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
СМИ узнали о допросе российских олигархов по делу о «рашагейте»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его Об этом он рассказал в новом видео, которое появилось в Instagram Яны.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь