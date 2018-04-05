Большой ремонт-2 в Красноярске: чего ждем?
Перекрытие центра, новая «ливневка» и контролеры из народа.
Перекрытие центра, новая «ливневка» и контролеры из народа.
В Красноярск пришло тепло, а вместе с ним и очередной сезон «реалити-шоу» о большом дорожном ремонте. Предыдущий (стоит ли напоминать?) закончился скандалом. Взять главный эпизод — с проспектом Мира. «Это настоящий кошмар, — негодовали горожане. — Четыре месяца “трудов” и… кривая брусчатка, замурованные в бетон деревья, ямы на тротуаре». В итоге подрядчика — ООО «СпецПромПроект» — занесли в «черный список». Теперь выполнять работы по государственным и муниципальным контрактам фирма не сможет.
— Неудобства в центре однозначно будут, этого никак не избежать, — говорит
Кроме того, предполагается «откапиталить» улицу Ленина, целиком. Что это подразумевает? Ремонт ливневки, замена бордюров и дорожного покрытия, восстановление знаков.
И последнее: не забываем о благоустройстве проспекта Мира. Здесь будут менять брусчатку, сажать деревья и кусты, ставить скамейки и урны, а также другие уличные светильники.
Первым делом — въезды в город.
А что у нас со сроками? Напомним, в прошлый раз подрядчик сорвал все графики. Чтобы такого не повторилось, на этот раз сезон решили открыть на месяц раньше, чем обычно. На первые объекты дорожники выйдут уже 10 апреля.
— Компании знакомые, — продолжает Светлана Трушкова. — С опытом работы в Красноярске. У них есть как проблемные, так и хорошие, долговечные объекты. Что касается нынешних, почти все уже расторгованы. Объекты поделены на пять контрактов. Один контракт выигрывает один подрядчик. Это сделано для укрупнения контрактов, чтобы фирмы-«однодневки» не входили. Не торговалась у нас еще улица Ленина, подрядчика пока нет. Там все находится на согласовании, экспертизе. По проспекту Свободному тоже идут торги.
Работы, по словам руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Жвакина, будут идти поэтапно.
Первые по графику — въезды в город. А именно улица Свердловская, Брянская и Калинина. Туда и заходят с 10 апреля. Завершить работы собираются к июню. Это позволит свести к минимуму пробки летом, когда все поедут на дачи.
— Полного перекрытия на этих объектах не будет, — обещает замначальника отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Николай Арефьев. — Только — ограничение количества полос.
Вдобавок если дорожники не уложатся до 1 июня, по пятницам и воскресеньям — с пяти вечера до получночи — работы будут приостанавливать. Это касается и предпраздничных дней, с 30 апреля по 2 мая, 9 мая, 1, 11, 12 июня и других.
Глаз да глаз.
И вот еще одно новшество. Следить за ремонтом позвали обычных горожан. Еще в феврале власти бросили клич: «Кто хочет стать общественным контролером, обращайтесь!».
— Их закрепят за конкретными объектами, — поясняет Светлана Трушкова. — У каждой команды будет свой куратор (инженер из УДИБ, понятно, с дорожным образованием). Как будет организована работа? ежедневно куратор объезжает свои объекты, контролирует выполнение любой операции. Пошагово! Принимает замечания от народных контролеров — в мессенджерах и лично. На объектах встречается с ними и представителями подрядчика. Так что общаться они смогут напрямую. Если на
Но смогут ли рядовые красноярцы взять и адекватно оценить качество ремонта? Будет ли толк от некомпетентных контролеров?
— Прежде чем они начнут работу, ученые СФУ проведут со всеми семинар: по безопасности и оценке качества ремонта, — уверяют в департаменте горхозяйства. — Так что на глаз отличить «хороший» асфальт от «плохого» люди сумеют.
КОНКРЕТНО.
Какие улицы и дороги отремонтируют?
— Ленина.
— Ботанический бульвар — от Попова до Ботанической.
— Брянскую — от кольца Брянская-2-я Брянская до переулка Сокольский.
— Калинина — от кольца в районе Калинина, 169 ст. 10 до Калинина, 77/1.
— Молокова — от Батурина до Авиаторов.
— 9 мая от — Караульной до дома № 75 по 9 Мая.
— Робеспьера — от Республики до Бограда.
— Шахтеров — от Игарской до 9 Мая.
— Годенко — от Высотной до Копылова.
— Красную Площадь — от Профсоюзов до Робеспьера.
— Деповскую — от Братьев Абалаковых до Ломоносова.
— Братьев Абалаковых — от Бограда до Профсоюзов.
— Взлетную — от Шахтеров до Октябрьской.
— 78-й Добровольческой бригады — от Октябрьской до Петра Ломако.
— Административный проезд — от Парковой до Красраба.
— Ползунова — от Центрального до Административного проезда.
— Каратанова — от Ленина до Маркса.
— Диктатуры Пролетариата — от Лебедевой до Дубровинского.
— Парижской Коммуны — от Конституции до Дубровинского.
— Свердловскую — от остановки «Стелла» до дома на Свердловской, 247.
— Сурикова — от Брянской до Дубровинского.
— Профсоюзов — от Маерчака до Бограда.
— Чайковского — от Красраба до дома на Чайковского, 20.
— Биатлонную — от Свободного до Биатлонной, 35 ст. 12.
— Киренского от — Свободного до Академгородка.
— Копылова — от Киренского до Робеспьера.
— Красной Армии — от Киренского до Пушкина.
— Декабристов — от Республикик до Дубровинского.
— Октябрьскую — от Авиаторов до Взлетной.
— переулок Сибирский, от жилого дома № 8 до Красраба.
— Юности на участке от Чайковского до Центрального проезда.
— Свободный — от Лесопарковой до Биатлонной.
— Парковую — от Чайковского, 20 до Парковой, 19.
— Никитина — от Партизана Железняка до краевой больницы.
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— 2-я Озерную — от
— Попова.
— Светлогорскую.
— Суворова в Ленинском районе — от Суворова, 130 до Аральской.
— Суворова.
— Водопьянова.
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