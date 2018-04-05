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13:00 (мск), источник: Newsroom24.ru

ТЦ, построенный братьями Глушковыми, не соответствует нормам пожарной безопасности

Нарушения выявили следователи СКР.

Источник: Newsroom24.ru

Торговый центр, незаконно построенный братьями Глушковыми, не соответствует нормам пожарной безопасности. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Напомним, что депутат областного Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков, его брат Владимир, депутат Земского Собрания Балахнинского района, и другие лица в 2013 — 2016 годах, используя поддельную проектную документацию, под видом реконструкции автостанции на площади Советской в Балахне построили торговый центр.

Во время проведения доследственной проверки следователи СУ СКР выявили нарушения требований пожарной безопасности в отдельных помещениях торгового центра — тех, которые продолжают выполнять функции автостанции.

Согласно заключениям пожарно-технической и электро-технической экспертизы, помещения, используемые для отправки пассажиров, работы диспетчеров и персонала, не отвечают требованиям пожарных регламентов. Кроме того, существует постоянная опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.

По результатам проверки следователи СК примут процессуальное решение.

Напомним, что братья Глушковы разыскиваются полицией за мошенничество в особо крупном размере. Они были заочно арестованы судом, на их имущество наложен арест.

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