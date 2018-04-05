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13:04 (мск), источник: Podrobno.uz

Поехали: в столице открыли Южный вокзал (фото+видео)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 4 апреля состоялся медиа-тур в честь открытия Южного вокзала.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Курсирование поездов с Ташкентского южного железнодорожного вокзала запущено с 4 апреля. Впервые движение начал пассажирский поезд № 662 по направлению «Ташкент-Бухара». Другие поезда местного назначения будут охвачены поэтапно. В связи с этим был организован медиа-тур для представителей СМИ.

В процессе обновления Ташкентского южного вокзала было задействовано 500 строителей и более 30 единиц техники. В результате был возведен красивый и современный вокзал. Общая площадь его составляет 9.2 гектаров, построено 3 перрона протяженностью 650 метров.

Для пассажиров открыты зал ожидания, VIP залы, комната матери и ребенка, медицинский пункт, гостиница, комнаты для отдыха, буфет, передвижные торговые точки, стойка с газетами и журналами.

Также здесь можно воспользоваться Wi-Fi, электронной библиотекой, получить в аренду планшет или источники питания для мобильных устройств. Зал ожидания оборудован телевизионными и демонстрационными информационными средствами, а температура воздуха поддерживается современными кондиционерными системами.

Отметим, что на территории вокзала действует 12 билетных касс. За сутки Южный будет встречать 11 тысяч пассажиров 17-ти поездов местного назначения.

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