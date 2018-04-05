Процедуру купли-продажи жилья предложили упростить
Упростить процедуру
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Упростить процедуру
Они подготовили законопроект, который предусматривает отмену обязательного предоставления справки из налоговой службы об отсутствии долгов перед бюджетом.
Как уверены авторы инициативы, нотариус не вправе отказать в регистрации следки даже при наличии у продавца недвижимости такой задолженности.
Парламентские комиссии дали на законопроект положительные отзывы.
Как отметил
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.