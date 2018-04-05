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14:45 (мск), источник: Publika.md

Процедуру купли-продажи жилья предложили упростить

Упростить процедуру купли-продажи жилья предлагают депутаты Народно-европейской партии.

Источник: Publika.md

Они подготовили законопроект, который предусматривает отмену обязательного предоставления справки из налоговой службы об отсутствии долгов перед бюджетом.

Как уверены авторы инициативы, нотариус не вправе отказать в регистрации следки даже при наличии у продавца недвижимости такой задолженности.

Парламентские комиссии дали на законопроект положительные отзывы.

Как отметил вице-спикер Валерий Гилецкий, ежегодно в Молдове совершается более 400 тысяч сделок купли-продажи недвижимости.

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