Тепловые сети в Челябинске ждут испытания, челябинцев просят быть бдительными

По данным компании, на 10 апреля запланировано провести испытания на магистральных и распределительных тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-1 (Ленинский, Советский районы). Они пройдут с 5 часов утра до 21 часа вечера.
Через день — 12 апреля — проведут диагностику теплосетей в контуре действия водогрейной котельной «Западная» (Центральный район).
Через неделю — 19 апреля — будут выявлять дефекты в тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-3 (Металлургический, Тракторозаводский, Калининский, Курчатовский, Центральный районы). Последними пройдут испытания сети в контуре действия Юго-Западной котельной (Советский район) — 24 апреля.
В ходе проводимых испытаний температура сетевой воды будет повышена до 130 градусов по Цельсию. Оперативные бригады теплосетевых компаний АО «УТСК», МУП «ЧКТС», ООО «ОПТСИНТЕЗ», АО «Энергосетевая компания», будут переведены в режим повышенной готовности для обеспечения мониторинга за состоянием тепловых сетей и безопасности в границах возможных поврежденных участков.
Жителям города советуют в дни проведения температурных испытаний быть бдительными и не приближаться к месту возможного парения у теплотрасс и в зоне возможного разлива теплоносителя.
«В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры, — предупреждают горожан и советуют. — В такие моменты включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую». Необходимо предупредить и детей.
О повреждении трубопроводов или теплофикационного оборудования необходимо сообщить в диспетчерскую службу Челябинских тепловых сетей АО «УТСК» по телефонам: 246−72−72, 246−72−73 или в колл-центр: 246−40−00. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.
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