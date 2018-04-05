Тепловые сети в Челябинске ждут испытания, челябинцев просят быть бдительными

По данным компании, на 10 апреля запланировано провести испытания на магистральных и распределительных тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-1 (Ленинский, Советский районы). Они пройдут с 5 часов утра до 21 часа вечера.

Через день — 12 апреля — проведут диагностику теплосетей в контуре действия водогрейной котельной «Западная» (Центральный район).

Через неделю — 19 апреля — будут выявлять дефекты в тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-3 (Металлургический, Тракторозаводский, Калининский, Курчатовский, Центральный районы). Последними пройдут испытания сети в контуре действия Юго-Западной котельной (Советский район) — 24 апреля.

В ходе проводимых испытаний температура сетевой воды будет повышена до 130 градусов по Цельсию. Оперативные бригады теплосетевых компаний АО «УТСК», МУП «ЧКТС», ООО «ОПТСИНТЕЗ», АО «Энергосетевая компания», будут переведены в режим повышенной готовности для обеспечения мониторинга за состоянием тепловых сетей и безопасности в границах возможных поврежденных участков.

Жителям города советуют в дни проведения температурных испытаний быть бдительными и не приближаться к месту возможного парения у теплотрасс и в зоне возможного разлива теплоносителя.

«В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры, — предупреждают горожан и советуют. — В такие моменты включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую». Необходимо предупредить и детей.