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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Финляндия дала согласие на строительство «Северного потока-2»

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода «Северный поток-2», который проходит через исключительную экономическую зону страны, говорится в сообщении правительства страны в четверг.

Источник: Reuters

«Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении.

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«Северный поток-2» — это двухпоточный подводный газопровод, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении.

Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать особенности Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне Финляндии.

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