Финляндия дала согласие на строительство «Северного потока-2»

Источник: Reuters

«Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении.

«Северный поток-2» — это двухпоточный подводный газопровод, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении.