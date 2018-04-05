Финляндия дала согласие на строительство «Северного потока-2»

«Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении.
«Северный поток-2» — это двухпоточный подводный газопровод, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении.
Согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать особенности Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне Финляндии.
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