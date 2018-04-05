В Севастополе увеличили размер минимальной заработной платы

— С 1 мая минимальная заработная плата составит не менее 11 тысяч 163 рублей в месяц для работников бюджетной сферы и не менее 11 тысяч 200 рублей — для работников внебюджетной сферы, — уточнили в пресс-службе правительства города. — В течение 30 дней любой работодатель Севастополя имеет законное право в письменном виде высказать свое отношение к подписанному документу.