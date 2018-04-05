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18:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе увеличили размер минимальной заработной платы

Оклады будут начинаться от 11,1 тысячи рублей.

В Севастополе увеличат размер минимальной заработной платы.

Правительство города вместе с Союзом «Севастопольское объединение Профсоюзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» подписали трехстороннее соглашение.

— С 1 мая минимальная заработная плата составит не менее 11 тысяч 163 рублей в месяц для работников бюджетной сферы и не менее 11 тысяч 200 рублей — для работников внебюджетной сферы, — уточнили в пресс-службе правительства города. — В течение 30 дней любой работодатель Севастополя имеет законное право в письменном виде высказать свое отношение к подписанному документу.

Напомним, по данным Крымстата, в Крыму педагоги получают 48 тысяч, а врачи — 50.

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