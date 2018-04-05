В Севастополе увеличили размер минимальной заработной платы
Оклады будут начинаться от 11,1 тысячи рублей.
Оклады будут начинаться от 11,1 тысячи рублей.
В Севастополе увеличат размер минимальной заработной платы.
Правительство города вместе с Союзом «Севастопольское объединение Профсоюзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» подписали трехстороннее соглашение.
— С 1 мая минимальная заработная плата составит не менее 11 тысяч 163 рублей в месяц для работников бюджетной сферы и не менее 11 тысяч 200 рублей — для работников внебюджетной сферы, — уточнили в
Напомним, по данным Крымстата, в Крыму педагоги получают 48 тысяч, а врачи — 50.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.