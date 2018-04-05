Стало известно, за что тунеядцы будут платить по полной
Оплачивать «иждивенцы» будут по полным тарифам услуги ЖКХ и пользование жилыми помещениями.
Оплачивать «иждивенцы» будут по полным тарифам услуги ЖКХ и пользование жилыми помещениями.
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Правительство Беларуси определило, за какие услуги причисленные к тунеядцам граждане будут платить по полной себестоимости, сообщили Sputnik в
Правительство приняло ряд постановлений во исполнение декрета «О содействию занятости», который пришел на смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества». Так, чиновники уточнили, кого считать тунеядцем, а также определились с теми услугами, за которые «иждивенцы» будут платить по полной стоимости.
Как и предполагалось, причисленные к тунеядцам граждане будут оплачивать по полной стоимости
Кроме того, по полной платить будут и за пользование жилыми помещениями.
Списки тунеядцев будут предоставляться в осуществляющие начисление платы за ЖКХ и пользование жилыми помещениями не позднее 8 числа второго месяца каждого квартала. Каким образом будет проводиться расчет в тех случаях, когда в квартире прописаны «иждивенец» и работающий человек, пока не известно.
После принятия обновленной версии декрета чиновники говорили о том, что главная его цель — содействовать занятости населения и «вывод из тени» части доходов граждан.
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