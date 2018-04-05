В Узбекистане c 1 сентября увеличат зарплаты работникам вузов и НИИ
Повышение зарплат будет дифференцированным, в приоритете будут сотрудники, имеющие ученые степени и звания.
Повышение зарплат будет дифференцированным, в приоритете будут сотрудники, имеющие ученые степени и звания.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября будут значительно повышены базовые оклады
В общей сложности повышение зарплат затронет свыше 38 тысяч сотрудников высших образовательных (28,1 тысячи человек) и
Меньше всего выиграют стажеры, у которых рост зарплаты стартует от 5%, а больше всего — профессора вузов и главные научные сотрудники НИИ, оклады которых можно будет увеличивать до 38%. В среднем рост базовых должностных окладов составит 25%.
Так, например, заработная плата профессора, имеющего ученую степень доктора наук, теперь будет составлять 3,46 миллиона сумов вместо 2,5 миллиона сумов. В
Всего на повышение окладов в
В базовой докторантуре теперь будет выплачиваться стипендия, приравненная к базовым размерам должностного оклада младшего научного сотрудника, не имеющего ученого звания или ученой степени. В докторантуре будут выплачивать стипендию, приравненную к базовым размерам должностного оклада ведущего научного сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или степень доктора философии (Ph.D) и приравненные к ней другие ученые степени зарубежных стран или ученое звание.
По мнению разработчиков документа, этим меры позволят создать реальные стимулы для постоянного повышения знаний и профессиональных навыков, ведения научной деятельности
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.