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20:42 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане c 1 сентября увеличат зарплаты работникам вузов и НИИ

Повышение зарплат будет дифференцированным, в приоритете будут сотрудники, имеющие ученые степени и звания.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября будут значительно повышены базовые оклады профессорско-преподавательского состава 81 вуза и научных сотрудников 136 НИИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

В общей сложности повышение зарплат затронет свыше 38 тысяч сотрудников высших образовательных (28,1 тысячи человек) и научно-исследовательских (8 тысяч) учреждений, а также 1,9 тысяч докторантов. Повышение окладов будет дифференцированным и приоритет отдан сотрудникам, имеющим ученые степени и звания. В частности, повышение размеров окладов будет происходить в зависимости от занимаемой должности, наличия ученой степени и ученого звания.

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Меньше всего выиграют стажеры, у которых рост зарплаты стартует от 5%, а больше всего — профессора вузов и главные научные сотрудники НИИ, оклады которых можно будет увеличивать до 38%. В среднем рост базовых должностных окладов составит 25%.

Так, например, заработная плата профессора, имеющего ученую степень доктора наук, теперь будет составлять 3,46 миллиона сумов вместо 2,5 миллиона сумов. В научно-исследовательских учреждениях заработная плата главного научного сотрудника, имеющего ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, составит 3,11 миллиона сумов вместо 2,25 миллиона сумов.

Всего на повышение окладов в сентябре-декабре 2018 года планируется выделить почти 73,8 миллиарда сумов, из которых 60,3 миллиарда направят в вузы, 11,3 миллиарда — в НИИ, а 2,2 миллиарда — институтам послевузовского образования. Кроме того, 1923 лица, обучающиеся в институтах послевузовского образования, будут получать увеличенную стипендию. Здесь рост примерно составит 17−18%.

В базовой докторантуре теперь будет выплачиваться стипендия, приравненная к базовым размерам должностного оклада младшего научного сотрудника, не имеющего ученого звания или ученой степени. В докторантуре будут выплачивать стипендию, приравненную к базовым размерам должностного оклада ведущего научного сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или степень доктора философии (Ph.D) и приравненные к ней другие ученые степени зарубежных стран или ученое звание.

По мнению разработчиков документа, этим меры позволят создать реальные стимулы для постоянного повышения знаний и профессиональных навыков, ведения научной деятельности профессорско-преподавательским составом вузов и научными сотрудниками НИИ.

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