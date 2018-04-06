Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов, в ответ Пекин анонсировал зеркальные меры.
Трамп указал, что Китай «постоянно практикует несправедливый захват американской интеллектуальной собственности», и ответ Пекина является «нечестным шагом». «Вместо того, чтобы исправить свое неправомерное поведение, Китай решил навредить нашим фермерам и производителям», — сказал он.
4 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты проиграли торговую войну Китаю много лет назад. Именно из-за этого Америка получила огромный торговый дефицит с КНР.
Американские власти 3 апреля опубликовали список из 1,3 тысячи товаров, поставляемых из Китая, в отношении которых могут ввести 25-процентные импортные пошлины. Решение Вашингтона не осталось без ответа — китайская сторона 4 апреля сообщила, что готова к симметричному ответу и подготовила собственный список из более чем 100 американских товаров, на которые могут распространиться 25-процентные пошлины.
В Пекине, однако, не анонсировали дату введения этих тарифов. Как пояснили власти КНР, решение будет зависеть от того, когда американское правительство введет свои пошлины.
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